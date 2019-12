vor 18 Min.

Heu in Türkheim gerät gleich zweimal in Brand

Eine Ladung Heu hat in Türkheim am Wochenende gleich zweimal die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Von Ulf Lippmann

Durch eine weggeworfene Zigarette hat ein Landwirt in Türkheim am Samstag die Heuladung auf seinem Anhänger in Brand gesetzt und so einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Reste der Ladung lagerte er auf einer Wiese bei Türkheim ab, wo sich die Heuhaufen durch Glutnester am Sonntag wieder entzündeten. Spaziergänger meldeten den Brand und die Feuerwehr musste ein zweites Mal ausrücken. Der Bauer muss nach Mitteilung der Polizei mit einer Anzeige rechnen.

