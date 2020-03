vor 20 Min.

Hochkarätige Musiker bei „Jazz isch!“

Die Jazztage starten am Donnerstag, 26. März, mit einem preisgekrönten Klaviertrio. Doch das ist nicht der einzige Leckerbissen.

Von Oliver Wolff

Wenn Peter Schmid über seine Passion spricht, dauert es nicht lange, bis er ins Schwärmen gerät. Besonders die musikalische Vielfalt seines Lieblingsgenres , der Jazz, hat es dem Mindelheimer angetan. „Sie birgt immer Überraschendes“, erklärt Schmid. Für die Mindelheimer Jazztage „Jazz-Isch“, welche vom Donnerstag, 26. März bis Sonntag, 29. März, stattfinden werden, hat der Organisator besondere musikalische Köstlichkeiten ausgesucht. Das diesjährige Programm könne abwechslungsreicher nicht sein“, sagt Schmid.

Das Michael-Wollny-Trio macht den Auftakt in Mindelheim

Los geht die 27. Auflage des Festivals am Donnerstag, 26. März, um 20 Uhr im Mindelheimer Stadttheater mit dem Michael Wollny Trio, das im vergangenen Jahr kurzfristig ausgefallen war. Das Trio, bestehend aus Klavier, Kontrabass und Schlagzeug, zählt bundesweit zu den erfolgreichsten der Szene. Pianist Wollny ist achtfacher Gewinner des Echo-Jazz. „Er ist ein unverwechselbarer Stilist am Klavier, der sich nicht um Trends kümmert, sondern sie setzt,“ sagt Schmid.

Am zweiten Festivaltag konzertiert die portugiesische Sängerin Cristina Branco mit ihrer Band um 20 Uhr im Stadttheater. Mit diesem Gastauftritt gehe ein langer Wunsch in Erfüllung, erklärt der „Jazz-Isch“-Organisator. „ Brancos Interpretationen sind berührend, von intensiver Persönlichkeit.“ Die Fado-Sängerin zählt zu den bekanntesten Jazz-Stimmen in ihrem Heimatland. Sie haucht dem charakteristischen Jazz-Stil, den die vielen Tonsprünge, Moll-Melodien hier und da arabischen Elemente prägen, neues Leben ein.

Der Samstagabend steht im Zeichen der rhythmischen Finessen. Mit Trilok Gurtu kommt um 20 Uhr ein international renommierter Perkussionist in die Dampfsäg in Sontheim. Der gebürtige Inder sei ein kultureller Brückenbauer, sagt Schmid. „Er überwindet Grenzen zwischen gattungen und Genres. Er ist eine Legende.“ In seiner Musik verknüpft Gurtu folkloristische Rhythmen mit Jazz, aber auch mit Rock. Mit dabei auf der Bühne: Der Trompeter und mehrfache Echo-Preisträger Frederik Köster sowie Bassist Jonathan Ihlenfeld Cunade und Pianist Tulug Tirpan. Das Enseble stellt ihr neues Album „God is a Drummer“ vor.

Musik und buntes Rahmenprogramm in der Dampfsäg Sontheim

Zum Festivalabschluss gibt es am Sonntagvormittag ab 11 Uhr in der Dampfsäg ein buntes Rahmenprogramm bei freiem Eintritt. Der Jazz-Frühshoppen wird musikalisch untermalt von der Jazzkur Bigband der städtischen Sing- und Musikschule Bad Wörishofen und der Alljbaba Big Band.

Im Abendkonzert um 20 Uhr präsentiert die Sängerin und Schauspielerin Awa Ly in der Dampfsäg ihre neue CD.

Bei Lys Musik werden afro-kubanische Klangfarben mit afrikanischen Rhythmen und Chanson-Elementen verknüpft. Schmid ist begeistert von der Französin: „Ihre soulig-warme Stimme ist ein Erlebnis.“

Viel Programm bei den diesjährigen Mindelheimer Jazztagen. Hat der Organisator einen ultimativen Tipp für Unentschlossene? Für die Antwort braucht Schmid nicht lange grübeln. „Man sollte stets das erste und letzte Konzert besuchen und dazwischen nichts auslassen“, sagt er und lacht.

„Jazz-Isch“ geht vom Donnerstag, 26. März, bis Sonntag, 29. März. Einzeltickets kosten 24 bis 26 Euro, das Festivalticket für vier Abende kostet 94 Euro. Der Kartenvorverkauf ist unter anderem beim MZ-Kartenservice.

Themen folgen