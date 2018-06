12:02 Uhr

Ich und ich: Eine Adelige, die ihr Gewand selbst näht

Für das Frundsbergfest schlüpft Patricia Honold als Edeldame in ein festliches Gewand. Wieso das Nähen auch für sie als Adelige kein Problem ist

Von Ulla Gutmann

Wenn sich moderne Menschen des Jahres 2018 auf einmal in Gestalten aus dem Ende des 15. Jahrhunderts verwandeln, dann steht in Mindelheim das Frundsbergfest bevor. Um die Wartezeit zu verkürzen, stellen wir Ihnen in unserer Bilder-Serie „Ich und ich“ Persönlichkeiten aus Mindelheim und Umgebung vor, die beim Frundsbergfest in eine andere Rolle schlüpfen. Patricia Honold (44) beschert das Mindelheimer Fest auch im Hier und Jetzt viel Arbeit. Denn in ihrer Maßschneiderei in Schlingen fertigt sie nicht nur – aber momentan hauptsächlich – herrschaftliche Gewänder für edle Damen und Herren. Auch sie selbst schlüpft zum Fest in ein entsprechendes Gewand. Patricia Honold hat zwei Garderoben für das Frundsbergfest: ein blaues, leichtes Kleid und ein rotes, das dem Gemälde „Johanna von Aragon“ von Raffael nachempfunden ist, mit aufwendigen Verzierungen und aus schwerem Stoff. Beim Tanz mit der Gruppe „I Pavoni“ schwingen der Rock und die langen Ärmel dafür wunderbar im Takt mit.

