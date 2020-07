09:00 Uhr

Im Trend: Urlaub auf dem Bauernhof im Allgäu

Plus Laut Allgäu GmbH locken Ferienwohnungen in Corona-Zeiten auch neue Gäste an. Bei den Hotels im Allgäu ist allerdings noch Luft nach oben.

Von Stefanie Gronostay

In den ersten Bundesländern haben die Sommerferien begonnen und im Allgäu sind die Touristen-Unterkünfte gut gebucht: „Wegen Corona ist vor allem Urlaub auf dem Bauernhof und in Ferienwohnungen sehr gefragt“, sagt Simone Zehnpfennig, Pressesprecherin der Allgäu GmbH. In den Hotels gebe es hingegen noch Luft nach oben, doch die Branche sei optimistisch, dass es nach der Corona-Zwangspause jetzt wieder aufwärts geht.

Bis August komplett ausgebucht

„Wir sind bis August komplett ausgebucht“, sagt Petra Ness vom Ferienhof Brutscher in Fischen (Kreis Oberallgäu). Sie betreibt mit ihrer Familie einen Bauernhof mit Ferienwohnungen. In den vergangenen Wochen hatte sie mehr Anfragen als üblich. „Wir sind immer über die Sommermonate ausgebucht. Aber wir bekommen wesentlich mehr Anfragen als sonst.“ Ness hat viele Stammkunden. Dieses Jahr seien auch viele neue Besucher dabei. „Vor allem Familien“, sagt sie. „Man merkt: Die Leute wollen raus und wegfahren.“

Urlaub auf dem Bauernhof ist offensichtlich für viele Touristen eine gute Alternative in Corona-Zeiten. „Im Vergleich zu den Hotels haben wir es einfacher, die Hygiene-Regeln umzusetzen“, sagt Ness. Es gebe weniger Kontakt zu den Kunden, da sie in separaten Wohnungen lebten. Die Begrüßung und die Schlüsselübergabe finden auf dem Hof im Freien statt. „Wir haben zudem Desinfektionsspender aufgestellt“, sagt Ness. Die Bäuerin wirkt entspannt. „Das ist alles gut machbar“, sagt sie.

Unsicherheit bei Hotelkunden

Bei vielen Hotelkunden herrsche dagegen noch Unsicherheit, sagt Simone Zehnpfennig von der Allgäu GmbH. „Doch wir sind optimistisch, dass sich die Lage entspannen wird.“ Zumal auch die Beschränkungen für Hotels gelockert wurden: „Im Gegensatz zu Pfingsten dürfen die Hotels ihre Spa-Bereiche wieder öffnen.“ 83 Prozent der Gäste im Allgäu kämen aus Deutschland, sagt Zehnpfennig. Der Rest reise normalerweise aus dem Ausland an. „Diese Gäste fehlen uns.“ Trotzdem seien die Hotelbetreiber optimistisch, so Zehnpfennig.

Die ersten Wochen mit den Hygiene-Beschränkungen seien in den Allgäuer Hotels gut verlaufen: „Die Gäste sind vernünftig und halten sich an die Regeln“, sagt die Pressesprecherin der Allgäu GmbH. In den Restaurantbereichen herrscht Maskenpflicht. Das Essen, das die Touristen normalerweise vom Buffet holen, wird serviert. „Die Hotels haben sich so umstrukturiert, dass die Corona-Regeln eingehalten werden können“, sagt Simone Zehnpfennig.

