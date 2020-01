Jan-Erik Ahlborn erlebte viele Höhen und Tiefen

Plus Für den Mindelheimer war 2019 ein turbulentes Jahr. Er sagt: „Von Arbeitslosigkeit, Lichtblicken und Verzweiflung war wirklich alles dabei.“

Ein alter Arbeitsunfall sollte Jan-Erik Ahlborn 2019 zum Verhängnis werden und sein Jahr prägen. Für den 44-Jährigen war Arbeitslosigkeit bislang nie ein Thema gewesen, doch dann kam alles anders. Er erinnert sich noch ganz genau daran, wie alles losging: „Es war ein Samstag, mein Knie wurde plötzlich blau und war dann auch ganz dick.“

2014 hatte Jan-Erik Ahlborn einen schweren Arbeitsunfall. Die Schäden am Knie waren auch durch zwei Operationen nicht zu beheben. Schmerzen bei der Arbeit waren daher nichts Außergewöhnliches für den Paketausträger. Doch der Schmerz, den er an jenem Samstag verspürte, war ihm neu. Sein Arzt stellte einen Knorpelschaden fest und meinte, dass sein Job bei der Post körperlich zu anstrengend sei. Er solle sich doch lieber einen geeigneteren Arbeitsplatz suchen.

2018 kündigte er und begann in einem Logistikzentrum zu arbeiten

Jan-Erik Ahlborn reichte deshalb seine Kündigung ein und nahm kurz darauf, im Oktober 2018, eine Stelle in einem Logistikzentrum an. Doch auch diese musste er aufgrund der hohen körperlichen Belastung nach einiger Zeit kündigen. Das sollte vorerst sein letzter Job gewesen sein.

Anschließend ging er zum Arbeitsamt und ließ sich, in der Hoffnung einen passenderen Job zu finden, eine Gleichstellung als Schwerbehinderter ausstellen. „Ich war erst mal optimistisch, weil ich dachte, der Status bringt mir Vorteile in der Bewerbung. Gefühlt war es aber ein großer Nachteil.“

Viele Bewerbungen und viele Absagen - und oft kam gar keine Antwort

Ahlborn begann, zahlreiche Bewerbungen zu schreiben. „Manchmal musste ich zwei Monate auf eine Absage warten, oft kam aber gar keine Antwort.“ Bis August 2019 bekam er ausschließlich Absagen, erzählt Ahlborn. Die Arbeitslosigkeit war für ihn fast wie ein Schock, berichtet er.

Da er außerdem für seine beiden Kinder Unterhalt zahlen muss, hatte er nun nicht nur psychisch, sondern auch finanziell zu kämpfen. Voller Verzweiflung wandte er sich an einen Anwalt für Arbeitsrecht und an eine Antidiskriminierungsstelle, die ihm aber auch nicht weiterhelfen konnten, wie er sagt.

Der Mindelheimer fand einen Job bei LMF

Mitte Oktober wendete sich das Blatt endlich, eine glückliche Fügung. Durch Zufall entdeckte Ahlborn eine Stellenanzeige für einen Austrägerjob bei der Firma LMF. „Das war zwar nur ein Angebot für einen Minijob, aber egal, dann mache ich halt mehrere Jobs“, dachte er sich. „Ich brauchte das Geld.“ Kurzentschlossen rief er bei dem Unternehmen an und erfuhr durch Zufall, dass soeben eine Vollzeitstelle frei geworden war. Es sei das erste Unternehmen gewesen, dem seine körperliche Einschränkung egal gewesen sei, erzählt er.

„Ein erster Lichtblick seit Langem“, so sagt er heute. Jan-Erik Ahlborn arbeitet seitdem bei LMF und trägt Briefe aus. „Ohne Schmerztabletten kann ich immer noch nicht arbeiten, aber ich bin froh um den Job. Der Kontakt zu Menschen tut mir gut“, sagt Ahlborn.

Was ihn während der schwierigen Zeit auch immer wieder bestärkt hat, ist seine Liebe zu Tieren. Besonders am Herzen liegen ihm die Wespen und Hornissen. Seit 13 Jahren arbeitet er ehrenamtlich als Wespenberater und teilt dies auch auf seinen Social-Media-Kanälen mit. „Ich war mit meinen Wespen sogar schon mal beim Tigerentenclub im Fernsehen“, erzählt er stolz.

Nun kandidiert Jan-Erik Ahlborn für die ÖDP

Durch diese öffentliche Präsenz ist Stephanie Schindler auf ihn aufmerksam geworden. Sie fragte ihn, ob er nicht für die Mindelheimer Stadtratsliste der ÖDP kandidieren will. Er beschloss, das Angebot anzunehmen. Seine Begründung: „Ich hab zwar nicht so viel Ahnung von Politik, aber ich kann den Menschen was vom Leben erzählen.“

Gerade in seiner Verfassung habe er gelernt, dass in vielen Bereichen die menschliche Beratung fehle und vieles in der Politik ist für ihn einfach nicht nachvollziehbar. Und: „Ich habe gesehen, wie man von einigen behandelt wird, nur weil man arbeitslos ist. Man wird abgestempelt, als sei man ein Schwerverbrecher.“

Obwohl Jan-Erik Ahlborn nach wie vor nicht frei von Zukunftsängsten ist, scheint es momentan für ihn bergauf zu gehen. 2019 war für ihn ein Jahr voller Höhen und Tiefen. Es habe zwar immer wieder kleine Lichtblicke gegeben, aber eben auch ein ständiges Gefühl von Versagen, gesteht er. Mittlerweile sei ihm aber egal, was andere Menschen über ihn denken. „Ich bin eben ein Schicksalsmensch und solang ich abends noch in den Spiegel gucken kann, hab’ ich alles richtig gemacht.“

