15.05.2019

Kabelschaden: Gartenstadt zum Großteil „offline“

Ein Kabelschaden hat in Bad Wörishofen enorme Folgen für die Bürger in der Gartenstadt.

Von Markus Heinrich

Es begann am Sonntag mit ersten Problemen beim Telefonieren und dem Surfen im Internet. Den ersten Klagen folgten weitere, seit gestern ist klar, dass rund 1500 Anschlüsse in der Gartenstadt von Bad Wörishofen von einem Defekt im Netz der Telekom betroffen sind.

Ursache für die Probleme ist eine Störung im Hauptkabel im kompletten Gebiet der Gartenstadt, teilte die Telekom mit. Das Unternehmen hat zwischenzeitlich die Stadt Bad Wörishofen im Detail informiert.

So lange dauert es noch, bis die Störung behoben ist

Durch die Störung seien bis zu 1500 Teilnehmeranschlüsse ausgefallen. Experten der Telekom und eine Baufirma sind bereits vor Ort, um den Schaden zu beheben. Allerdings muss zuvor ein bereits verfüllter Schacht „aufgehoben und abgerissen werden“, teilte das Unternehmen mit. So will man Platz für die Arbeiten schaffen. Fünf Meter Kabel müssen getauscht werden. Die Telekom wird voraussichtlich am Ende der Woche mit der Montage beginnen. Die Störung soll dann bis Mitte nächster Woche behoben sein. CSU-Fraktionssprecher Stefan Welzel hatte die Probleme in der Gartenstadt gestern Abend auch im Stadtrat angesprochen. Bürgermeister Paul Gruschka (FW) informierte daraufhin die Ratsmitglieder.

Wie der Schaden entstand, ist derzeit unklar. Stefan Welzel fragte nach, ob es Probleme beim Bau der Glasfaserleitungen gab. Eine Antwort darauf konnte niemand geben.

