Verdiente Kirchheimer erhalten die neue Bürgermedaille

Plus Andrea Kreuzer-Karl, Josef Hornich und Jürgen Mendheim bekommen für ihre Verdienste für Kirchheim eine besondere Auszeichnung - und das aus gutem Grund.

Der Markt Kirchheim hat erstmals seine Bürgermedaille für außerordentliches Engagement im Fuggermarkt verliehen: Andrea Kreuzer-Karl, Jürgen Mendheim und Josef Hornich erhielten die Auszeichnung von Bürgermeisterin Susanne Fischer und ihrem Vorgänger, Altbürgermeister Hermann Lochbronner, in dessen Amtszeit die Entscheidung über die Vergabe gefallen war. Coronabedingt fand die Verleihung der Medaillen erst jetzt statt. Edith Striebel, die die Auszeichnung auch bekommen sollte, ist inzwischen verstorben. Ihr wird sie posthum verliehen. Bei der kleinen Feier im Rathaus gingen Fischer und Lochbronner auf die Verdienste der Geehrten ein.