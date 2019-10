vor 17 Min.

Klausenverein lässt sich den Spaß nicht austreiben

Der Ärger beim Klausentreiben scheint inzwischen verflogen zu sein. Damals dachte die Vereinsspitze sogar daran, die Veranstaltung ganz abzublasen.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Das 30-jährige Vereinsjubiläum im vergangenen Jahr ist noch in allerbester Erinnerung: Der Klausen- und Traditionsverein Türkheim hat um die 200 Mitglieder, 31 davon waren zur Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen erschienen. Keine Überraschungen gab es bei den routinemäßigen Vorstandswahlen: Andreas Kuderer bleibt Vereinsvorsitzender, als sein Stellvertreter fungiert jetzt neu Jeremia Tremel.

Beim Klausentreiben in Türkheim sind "wilde Gesellen" unterwegs

Wer es nicht weiß: Die Klausen haben mit ihrem Namensgeber, dem Heiligen Nikolaus, kaum Gemeinsames, eher noch mit seinem Knecht Ruprecht. In fantasievollen und auch grusligen Fellkostümen haben sie jedes Jahr am Vorabend zum Nikolaustag und am 6. Dezember selbst ihren Auftritt in Türkheims Maximilian-Philipp-Straße. Dabei werden die Zuschauer von den „wilden Gesellen“ auch durchaus mal „zur Brust genommen“.

Das Klausentreiben im Dezember ist der spektakulärste Auftritt der Vereinsmitglieder, im Vergleich zu weiteren Aktivitäten wie beispielsweise der Organisation von Marktständen, einem Straßenfest im Sommer und Altpapiersammlungen. Der Jahreskalender des Vereins ist gut gefüllt, der Verein wirtschaftet solide und steht finanziell gut da, wie bei den Rechenschaftsberichten deutlich wurde. Bei den anstehenden Neuwahlen wurden einige altgediente Vereinsmitglieder bestätigt und neue, vor allem aus der jüngeren Generation, dazugewonnen.

Hier zeigte sich eine Situation, mit der viele Vereine konfrontiert sind: das Engagement der Jugend im Verein. Es werde immer schwieriger, junge Leute für eine aktive Mitarbeit zu motivieren.

Das war auch bei der Versammlung des Klausenvereins nicht zu überhören: „Leichte Differenzen“ zwischen den Generationen zeichneten sich in mehreren Wortbeiträgen ab. Seitens der „Jungen“ wurden mehr Unterstützung und ein besserer Zusammenhalt gefordert. Trotzdem gab es letztendlich dann doch genügend Kandidaten für die Besetzung der einzelnen Ämter. Außer zwei Vorständen, Kassierer, Schriftführer und zwei Beisitzern waren auch die speziellen Klausen-Posten wie Zeugwart und Oberklaus je zweimal zu vergeben. Hierfür konnte dann auch die Jugend gewonnen werden.

Bei der anschließenden Diskussion kam das Problem mit dem mangelnden Nachwuchs nochmals zur Sprache. Den Erwartungen der Älteren: „Man lebte früher mit dem und für den Verein, man wuchs damit auf, und auch die Ehefrauen waren dabei“ stand die Realität der Jüngeren gegenüber: „Was gibt mir der Verein?“, hieß es da und es ging um die eigene Zeit, Arbeit und andere Verpflichtungen. Aber dann gab es zum Schluss doch noch ein dickes Lob für die Jugend. Bei der vergangenen Altpapiersammlung in strömendem Regen „ist keiner vorher gegangen.“

Kein Thema auf der Jahresversammlung der Klausen waren die Ereignisse vom vergangenen Jahr, als Unruhestifter und Schläger von außerhalb während des Treibens einige Türkheimer Klausen angegriffen hatten, wobei es auch zu Verletzungen gekommen war. Die Schläger waren jüngst vom Memminger Amtsgericht zur Rechenschaft gezogen worden.

Das Klausentreiben in Türkheim beschäftigte das Amtsgericht: Schlägerei beim Klausentreiben hat juristisches Nachspiel

Als erste Reaktion auf diese Vorfälle wurde damals sogar über ein Aufgeben der Traditionsveranstaltung nachgedacht. Inzwischen scheint sich das alles beruhigt zu haben, wie auf der Vereinsversammlung deutlich wurde.

Auf Nachfrage meinte ein Vorstandsmitglied: „Wir machen so weiter wie bisher, und wir hoffen, dass nichts passiert. Die Polizei passt auf.“

