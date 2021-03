vor 48 Min.

Kneipp kommt als Briefmarke: Freude in Bad Wörishofen

Plus Nun steht fest, wann Deutschlands Sondermarke zum 200. Kneipp-Geburtstag erhältlich ist.

Von Markus Heinrich

Dass Kneipp eine Marke ist, wissen die Bad Wörishofer natürlich. Nun wird er auch zur Briefmarke. Das Bundesfinanzministerium gibt zum 200. Geburtstag Kneipps in diesem Jahr eine Sondermarke heraus. Nun werden Details dazu bekannt.

Noch vor dem großen Jubiläumsauftakt am 2. Mai mit einem Live-Stream auf www.kneipp2021.de, gibt es „eine schöne Markenbotschaft zu verkünden“, freut man sich beim Kneipp-Bund in Bad Wörishofen. Der Verband mit seinen rund 160.000 Mitgliedern hatte maßgeblichen Anteil daran, dass die Sonderbriefmarke „200. Geburtstag Sebastian Kneipp“ erscheint. Der Ausgabetermin steht nun fest. Die Kneipp-Marke wird erstmals am 1. April erhältlich sein.

Die Briefmarke zu Kneipps Geburtstag hat ein Künstler aus Berlin gestaltet

Bereits 2018 hatte sich der Kneipp-Bund für eine Sondermarke eingesetzt. Christian Dannhart wurde als Ansprechpartner für das Projekt benannt.

Das Präsidium um Schatzmeister Stefan Welzel brachte das Vorhaben gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Stephan Stracke voran. Im Dezember 2019 kam die Nachricht, dass der Antrag des Kneipp-Bundes beim Bundesministerium der Finanzen Erfolg hatte. „Der 200. Geburtstag Sebastian Kneipps soll Anlass sein, seinen Beitrag zum deutschen Gesundheitswesen, zu unserer Kultur und zur Ausprägung des Präventionsbegriffes zu würdigen und bundesweit und weltweit noch bekannter zu machen“, teilt der Kneipp-Bund mit. Dazu trage nun auch die Sondermarke bei.

Neben der Sonderbriefmarke wird es zum Kneipp-Jubiläum auch eine Münze geben

Die Sonderbriefmarke zum großen Jubiläum wurde nach dem Entwurf des Künstlers Veit Grünert aus Berlin gefertigt. Sie zeigt ein Porträt Sebastian Kneipps und eine Illustration der fünf Säulen der Kneipp-Therapie.

Zum Jubiläum wird es neben der Briefmarke auch eine 20-Euro-Silbermünze geben. Diese wird heuer auf Vorschlag des Kneipp-Bundes von der Bundesrepublik Deutschland herausgegeben. (mit mz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen