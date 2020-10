vor 33 Min.

Kommen Flüchtlinge aus Moria zu uns ins Unterallgäu?

Plus Die Grünen im Unterallgäu stellen einen Eilantrag und rufen zur Solidarität auf: Der Landkreis soll sich bereiterklären, Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen.

Von Oliver Wolff

Tausende Menschen sind nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos vor etwa vier Wochen immer noch ohne Obdach und Versorgung, darunter geschätzt 4000 Kinder. Nun greift die Unterallgäuer Kreistagsfraktion der Grünen dieses Thema auf und reicht einen Eilantrag im Kreistag ein. Ihr Entschluss: Der Landkreis soll die Bereitschaft zur Aufnahme im Unterallgäu von Flüchtlingen aus Moria erklären. Der Antrag liegt unserer Redaktion vor.

Darin heißt es: Seit langem sei die Situation auf Lesbos von Hilfsorganisationen stark kritisiert und eine Evakuierung des Lagers gefordert worden. Die Lage habe sich drastisch zugespitzt. Der Landkreis Unterallgäu habe vielfach gezeigt, in der Lage zu sein, Flüchtlinge gut und menschenwürdig aufzunehmen und zu integrieren.

Stellvertretender Landrat Pflügl: "Diese Menschen benötigen dringen unsere Hilfe"

Daniel Pflügl, stellvertretender Landrat im Unterallgäu und Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen im Kreistag erklärt in einer Pressemitteilung: „Diese Menschen benötigen dringend unsere sofortige Hilfe, wenn wir noch Schlimmeres verhindern wollen“. Man müsse umgehend solidarisch und parteiübergreifend die Initiative ergreifen.

Nach Angaben des Landratsamts ist es Kommunen nicht erlaubt, eigenmächtig Flüchtlinge aus dem Ausland aufzunehmen. „Die Aufnahme wird durch das Aufenthaltsgesetz geregelt“, erklärt Sprecherin Sylvia Rustler. Es sei das Bundesinnenministerium oder die Europäische Union zuständig.

Der Landkreis Unterallgäu könne einen Teil dazu beitragen, Menschen zu helfen

Mit dem Eilantrag soll Landrat Eder durch den Kreistag beauftragt werden, das Bundesinnenministerium und alle anderen relevanten Stellen in Bund und Freistaat über die Bereitschaft zur Aufnahme von Geflüchteten aus Moria zu informieren. Pflügl erläutert: „Wir als Landkreis Unterallgäu können sicher nicht die Flüchtlingsfrage insgesamt lösen, aber wir können zumindest unseren Teil dazu beitragen, den in tragische Not geratenen Menschen zu helfen.“

Der Landkreis Unterallgäu habe vielfach gezeigt, dass er in der Lage sei, Flüchtlinge gut und menschenwürdig aufzunehmen und zu integrieren. „Wir sollten auch in dieser dramatischen Situation öffentlich Bereitschaft zeigen und damit ein überparteiliches, solidarisches Signal der Menschlichkeit aussenden“, so Pflügl. Der Unterallgäuer Landrat Alex Eder sagt auf MZ-Anfrage, es mache keinen Sinn, über eine eigenständige Aufnahme von Flüchtlingen zu diskutieren. „Das wäre reine Symbolpolitik. Zum einen, weil wir das nicht selbst entscheiden können. Zum anderen, weil die eigentlichen Probleme, also die Fluchtursachen und die Zustände in den Lagern, nicht gelöst werden.“

Sollten Flüchtlinge aus den griechischen Flüchtlingslagern ins Unterallgäu kommen, werde der Landkreis nach Kräften versuchen, diese gut unterzubringen und zu unterstützen, sagt Eder. „So, wie wir es auch die vergangenen Jahre getan haben.“

