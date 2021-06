Die Stimmung hellt sich bei der EM auf - aber nicht nur wegen des Fußballs

Am modernen Fußball muss man nicht alles gut finden - schließlich geht es oft ums große Geld. Doch der Fußball schreibt auch ganz andere Geschichten, findet unser Autor. Wie bei dieser Europameisterschaft.

Man darf schon ins Grübeln geraten über all die Sonderrechte des modernen Fußballs. Während Schüler mit Maske die Schulbank drücken, wird in Budapest in einem vollen Stadion gekickt. Muss man nicht verstehen.

Der Fußball schreibt aber auch andere Geschichten als jene vom großen Geld. Es sind wunderbare. Und die brauchen wir in diesen Tagen ganz dringend. Corona hat uns alle Nerven gekostet und nicht wenige haben Existenzängste auszustehen. Da können große Gefühle nicht schaden. Die Spielfreude der deutschen Mannschaft gegen die Portugiesen hat die Stimmung im Land um einige Grad gehoben.

Es wird klar, was wirklich wichtig ist

Fast noch schöner war, wie sich der Belgier Romelu Lukaku verhalten hat. Nach seinem ersten Tor lief er auf die Fernsehkamera zu und wünschte seinem dänischen Vereinskameraden Eriksen gute Besserung. Der schwebte nach einem Zusammenbruch zwischen Leben und Tod. In diesem Moment wird klar, was wirklich wichtig ist.