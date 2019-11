vor 19 Min.

Kondolenzbuch für Altlandrat Hermann Haisch liegt aus

Nach dem Tod von Altlandrat Dr. Hermann Haisch liegt im Landratsamt Unterallgäu in Mindelheim das Kondolenzbuch aus. Der Termin für die Beerdigung steht fest.

Zum Gedenken an den verstorbenen Altlandrat Dr. Hermann Haisch liegt ein Kondolenzbuch im Landratsamt Unterallgäu in Mindelheim aus. Nach einer Gedenkminute im Kreisausschuss des Unterallgäuer Kreistags trugen sich Landrat Hans-Joachim Weirather sowie stellvertretender Landrat und Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter als erste in das Kondolenzbuch ein.

Trauerfeier für Unterallgäuer Altlandrat Hermann Haisch terminiert

Bürger können sich bis einschließlich Freitag, 22. November, von 8 bis 17 Uhr eintragen. In der darauffolgenden Woche liegt das Kondolenzbuch zu den üblichen Öffnungszeiten des Landratsamts aus. Die Trauerfeier für Hermann Haisch ist am Samstag, 23. November, um 9.30 Uhr in St. Stephan in Mindelheim. Nach der Messe findet ein Trauerzug zum Friedhof statt. Anschließend wird der Verstorbene beigesetzt.

