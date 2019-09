vor 6 Min.

Let’s Dance: Großer Tag für Bad Wörishofens Tanzfans

Marta Arndt zeigt normalerweise vor einem Millionenpublikum ihr Können. Doch die Kneippstädter Tanzsportler erwiesen sich als Glückspilze und haben die Weltmeisterin zu Gast.

Von Markus Heinrich

Die Spannung steigt: Bad Wörishofens Tanzbegeisterte fiebern dem kommenden Wochenende entgegen. „Let’s Dance“ heißt es dann in der Kneippstadt – zumindest ein bisschen. Zu Gast ist Marta Arndt von der gleichnamigen Fernseh-Tanzshow. Die Profitänzerin und Weltmeisterin trainiert in der Show „Let’s Dance“ Prominente. Am Sonntag, 29. September, kommen auch Tänzerinnen und Tänzer aus Bad Wörishofen in den Genuss. Arndt hält an diesem Tag zwei Workshops, um 13.30 Uhr und um 15.15 Uhr. Der Tanzsportclub TSC 71 Bad Wörishofen hat das Gastspiel gewonnen. Dabei haben sich die Kneippstädter als wahre Glückspilze erwiesen, denn insgesamt wurden nur vier Auftritt verlost.

So läuft der Let‘s-Dance-Tag in Bad Wörishofen ab

Beate Fenster, Vorsitzende des TSC 71 Bad Wörishofen, steckt mit ihrem Team voll in den Vorbereitungen für diesen besonderen Tag. Die Vorfreude ist groß. Und Fenster hat noch eine gute Nachricht für alle Tanzfans: Es gibt noch die Chance auf einen Platz in den Workshops, probieren lohnt sich noch. Informationen zum Mitmachen gibt es unter www.tsc71.de. Getanzt wird nach Lage der Dinge in der alten Schulturnhalle. Der Boden in der neuen Dreifachhalle sei für ein Tanzsportereignis nicht ausgelegt, sagt Fenster.

An Land gezogen haben die Wörishofer den Auftritt unter anderen deshalb, weil Roswitha Reinold und Frank Rieger schnell auf das Angebot des Landestanzsportverbands Bayern reagierten. (LTVB) vier Workshops mit den Profis von Let´s Dance verloste.

Beim Tanzen das private Glück gefunden

Nicht nur für Profi Marta Arndt ist das Tanzen ein wichtiger Teil des Lebens. Auch die Tanzsportler in Bad Wörishofen sind mit Begeisterung dabei und verbringen viel Zeit bei Training und Wettkämpfen. Für die Fensters war das ein Glücksfall. Als 1971 der TSC 71 gegründet wurde, lernten sich am Gründungstag Beate und Erich Fenster kennen und lieben. Das Ehepaar hat die Tanzleidenschaft sehr erfolgreich an Sohn Dominik vererbt, der im Jahr 2017 selbst als Coach in der Fernsehshow „Deutschland tanzt“ zu sehen war: Vom Tanzparkett auf die Showbühne (mit thess)

