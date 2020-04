Lidl kann in Türkheim loslegen

Plus Mit der Verabschiedung einer entsprechenden Satzung wurde auch der letzte formelle Schritt vollzogen. Der Discounter will schon bald mit dem Neubau beginnen.

Der endgültige Bauantrag liegt der Gemeinde vor, mit der Verabschiedung einer entsprechenden Satzung hat der Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung auch noch den letzten formellen Verwaltungsschritt mehrheitlich abgesegnet – jetzt kann der Discounter Lidl mit dem Neubau eines neuen Lebensmittelmarktes mit 1100 Quadratmetern Verkaufsfläche loslegen. Wie Bürgermeister Christian Kähler auf Anfrage mitteilte, rechnet er „bald“ mit dem Beginn der Bauarbeiten.

Der neue Markt wird nur wenige Meter vom alten Standort entfernt gebaut

Die Grünen im Rat blieben bei ihrer Ablehnung aus den bekannten Gründen: zu großer Flächenverbrauch, zu wenig regional, einfach nicht nachhaltig genug, so die Begründung von Gudrun Kissinger-Schneider und Rudolf Mendle für ihr Nein zur endgültigen Planung.

Wie bereits berichtet, will Lidl vom bestehenden Supermarkt an der Wörishofer Straße mit rund 800 Quadratmetern in das nahe gelegene Grundstück im angrenzenden Gewerbegebiet an der Merowinger Straße umziehen. Dort soll ein Neubau entstehen, der nicht nur um rund 300 Quadratmeter größer wird als der bestehende Markt, sondern auch die Lagerfläche soll entsprechend vergrößert werden. Auch soll ein eigener Pfandraum für die Flaschenrückgabe entstehen. Die Wohnbesiedelung beginnt gleich gegenüber, südlich der Wörishofer Straße. Die Lkw-Zufahrt im Westen soll durch die Merowinger Straße führen und der Parkplatz für 100 Autos wird ebenfalls von der Merowinger Straße aus erreichbar sein. Zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens soll es keinen Zulieferverkehr geben, aus Rücksicht auf die Nachtruhe der Anlieger.

Schon im September des vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat seine Zustimmung zu einem Umzug vom bisherigen Standort an der Wörishofer Straße ins Gewerbegebiet an der Merowinger Straße gegeben. Damals wurden die planerischen Voraussetzungen geschaffen und die nötige Änderung des Bebauungsplanes in ein „Sondergebiet Einzelhandel“ beschlossen.

Als Nachmieter soll die Drogeriekette Rossmann kommen

Umstritten war schon damals vor allem die Flächenversiegelung durch den Neubau und die Nachnutzung des bisherigen Lidl-Standortes.

Zumindest für die Nachnutzung des bestehenden Gebäudes an der Wörishofer Straße konnte Bürgermeister Christian Kähler den Gemeinderäten damals eine Lösung präsentieren: Die Drogeriemarktkette Rossmann hat demnach zugesichert, das Gebäude zu mieten.

Lesen Sie dazu auch: Lidl will wachsen und in die Merowinger Straße umziehen