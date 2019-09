23.09.2019

Lidl will wachsen und in die Merowinger Straße umziehen

In der Sitzung am kommenden Mittwoch soll deshalb der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet in ein „Sondergebiet Einzelhandel“ geändert werden

Von Alf Geiger

Der Lidl-Supermarkt an der Wörishofer Straße platzt offenbar aus allen Nähten und entspricht auch nicht mehr den Anforderungen des Unternehmens. Deshalb hat Lidl bereits in der Juni-Sitzung eine Bauvoranfrage für einen Neubau im nahen Gewerbegebiet an der Merowinger Straße gestellt.

Dort hat die Gemeinde zwar einen entsprechenden Bebauungsplan für gewerbliche Nutzung ausgewiesen, doch Einzelhandel war hier bislang nicht vorgesehen. Das soll sich nun ändern: Der Marktgemeinderat berät und entscheidet in seiner Sitzung am Mittwoch, 25. September, um 19 Uhr, über eine Änderung des Bebauungsplanes mit einer Erweiterung zum „Sondergebiet Einzelhandel“.

Eine solche Änderung ist nichts Ungewöhnliches und wurde vom Türkheimer Gemeinderat auch schon angewendet, als der Rewe-Supermarkt in der Ortsmitte vor gut zwei Jahren eine Erweiterung beantragt hatte.

In der Juni-Sitzung waren im Gemeinderat Bedenken über die weitere Nutzung des inzwischen knapp 20 Jahre alten bestehenden Gebäudes an der Wörishofer Straße laut geworden. Franz Haugg (FW) hatte deutlich gemacht, dass er dem Vorhaben nur dann zustimmen könne, wenn die künftige Nutzung des bisherigen Marktes geklärt sei.

Da sei man in Verhandlungen, versicherte der Vertreter von Lidl damals. Konkrete Vereinbarungen ließen sich allerdings erst treffen, wenn über das Bauvorhaben entschieden sei. In der anschließenden Diskussion legten Gudrun Kissinger-Schneider und Rudolf Mendle (Grüne) Wert auf besonders nachhaltige und ökologische Vorgaben für den Neubau, der grundsätzlich vom Gemeinderat befürwortet wurde, da man die vorhandenen Einkaufsmöglichkeiten und deren räumliche Verteilung am Ort halten und schützen möchte.

Wie jetzt aus Gemeinderatskreisen verlautete, habe sich an dieser Einstellung nichts geändert: Eine Genehmigung durch den Gemeinderat werde es nur geben, wenn auch eine schlüssiges Nutzungskonzept für das bisherige Gebäude vorgelegt werde – schließlich gab es in der Vergangenheit schon mehrere Anfragen von Discountern und Supermarkt-Ketten, die sich am Ortsrand von Türkheim ansiedeln wollten und von der Gemeinde die kalte Schulter gezeigt bekamen. Diese „vorsichtige Vorgehensweise“ soll das Gewerbe und den Einzelhandel im Ortskern schützen, so die Haltung vieler Gemeinderäte.

Dass nun aber Lidl grünes Licht für einen Neubau bekommen soll, wird intern auch mit dem Wachstum der Gemeinde begründet. Wie berichtet, boomt Türkheim und weist in naher Zukunft mehrere große Baugebiete aus, um die lange Warteliste bei Bauherren abarbeiten zu können. Dem Vernehmen nach soll es sich bei dem möglichen Nachmieter für das jetzige Lidl-Gebäude um eine Drogeriemarkt-Kette handeln. Eine offizielle Bestätigung war dafür aber nicht zu bekommen: Auf eine entsprechende Anfrage der Mindelheimer Zeitung gab es von der Pressestelle von Lidl keine Antwort. Nur so viel: Lidl möchte auch in Türkheim seinen Kunden „eine moderne Einkaufsstätte mit attraktiven Einkaufsbedingungen bieten“. Derzeit werde das Unternehmen keine weiteren Angaben machen, da „wir uns noch in der Planungsphase befinden“, so Lidl-Pressesprecherin Isabel Lehmann.

Themen folgen