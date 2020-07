vor 1 Min.

Männer ohne Maske ziehen vor Kassiererin blank

Ganz und gar nicht lustig fand es die Kassiererin einer Tankstelle, dass sie von zwei Männern obszön beleidigt wurde. Dabei hatte sie die Männer nur aufgefordert, eine Atemschutzmaske anzuziehen.

Weil sie von der Kassiererin einer Tankstelle in der Wörishofer Straße in Türkheim auf die Pflicht zum Tragen einer Atemschutzmaske hingewiesen wurde, beleidigten zwei 35-jährige Männer aus Tschechien die Kassiererin obszön und zeigten der Angestellten laut Polizei aus Verärgerung den blanken Hintern. Danach machten sich die Männer aus dem Staub, konnten nach kurzer Fahndung aber gestellt werden. Da sie in Deutschland keinen festen Wohnsitz haben, mussten sie die Beamten auf die Wache begleiten und vor Ort eine Sicherheitsleistung wegen Beleidigung hinterlegen.

