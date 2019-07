13:53 Uhr

Mann belästigt Mitpatientin in Mindelheim sexuell

In einer Mindelheimer Arztpraxis ist es zu einem unschönen Zwischenfall gekommen.

Ein 29-Jähriger hat in einer Mindelheimer Arztpraxis eine Mitpatientin belästigt. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige.

Eine 47-Jährige hat am Dienstag bei der Polizei Anzeige wegen eines Sexualdelikts erstattet. Im Wartezimmer einer Arztpraxis entblößte sich demnach ein Mitpatient und onanierte vor ihr. Noch am selben Tag meldete sich der 29-jährige Tatverdächtige, ein afghanischer Staatsangehöriger, bei der Polizei Mindelheim. Der 29-Jährige wurde in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen, bald darauf aber wieder entlassen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen sexueller Belästigung.

