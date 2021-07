Große Suchaktion nach Brückencrash in Mattsies

Ein Autofahrer kracht in Mattsies gegen eine Brücke und flüchtet. Bei der suche kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

Nachdem ein Autofahrer am frühen Sonntagmorgen gegen eine Brücke am Ortsausgang von Mattsies gefahren und im Bachbett gelandet war, verließ er den beschädigten Wagen und machte sich davon. Weil das Auto so stark beschädigt war, ging die Polizei davon aus, dass der Fahrer schwerer verletzt sein könnte und löste eine große Suchaktion mit 65 Helfern aus, bei der die Rettungshundestaffel des Rettungsdienstes, die Feuerwehren aus Mattsies und Tussenhausen sowie ein Hubschrauber im Einsatz waren.

Der 29-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall in Mattsies nur leicht verletzt

Der Mann wurde schließlich in Tussenhausen aufgestöbert und war leicht verletzt. Der 29-Jährige wurde zur Untersuchung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der Mann war betrunken und hatte keinen Führerschein

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 29-Jährige betrunken war und außerdem keinen Führerschein besitzt. An seinem Wagen entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die Brücke blieb unversehrt. Den Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis.