Mehr Platz für die kleinsten Ramminger

Plus Weil der Raum für die Mittagsbetreuung aus allen Nähten platzt, denkt die Gemeinde an einen Anbau bei der Grundschule für eine „Offene Ganztagsgruppe“.

Ist ja schon herzallerliebst zu sehen, wie die Mädchen und Buben nach dem Unterricht mit ihren viel zu großen Ranzen von der Ramminger Grundschule zum Kindergarten nebenan stapfen. Dort wartet auf sie ein schmackhaftes Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und sie werden so lange versorgt und bespaßt, bis sie von ihren Eltern abgeholt werden oder nach Hause gehen.

15 Mädchen und Buben sind derzeit bei der Nachmittagsbetreuung angemeldet, dafür steht ein etwa 35 Quadratmeter großer Raum im Kindergarten zur Verfügung, in dem die Kinder von den Betreuerinnen umsorgt werden.

Der Raum für die Betreuung der Kinder in Rammingen wird dringend benötigt

Schon jetzt sei dieser Raum angesichts des Betreuungsbedarfs und Bewegungsdrangs der putzmunteren kleinen Ramminger an der Grenze der Belastbarkeit und auch der Zumutbarkeit, wie FWG-Gemeinderat Hans Schindele in der jüngsten Gemeinderatssitzung seinen Ratskollegen unmissverständlich deutlich machte.

Als ehemaliger Lehrer weiß Schindele, wovon er spricht: Kinder, die direkt aus der Schule kommen, brauchen nicht nur ein leckeres Essen und eine Aufsicht bei den Hausaufgaben – sie brauchen auch Platz zum spielen und toben, wenn sie vorher in der Schule schon ruhig sitzen mussten. Und die Kids aus der Grundschule sind ja auch zwischen sechs und zehn Jahren alt - ein Kindergarten sei da nicht gerade das ideale Umfeld. Derzeit sei es nur der Unterstützung und der Geduld des Kindergarten-Personals zu verdanken, dass alles zur besten Zufriedenheit aller funktioniere.

Für das nächste Schuljahr wächst die Nachfrage nach der Nachmittagsbetreuung auf dann 18 Kinder – und nur mit viel Kompromissbereitschaft und pädagogischem Können und Einfühlungsvermögen sei dies zu stemmen, so Schindele.

Die Gemeinde sei jetzt gefordert und müsse sich schnellstmöglich Gedanken darüber machen, wie man diesem – buchstäblich – wachsenden Problem beikommen könne. Schindele präsentierte den Gemeinderäten die Idee einer „Offenen Ganztagesgruppe“, die nicht mehr im Kindergarten, sondern dann an der Grundschule angesiedelt werden sollte.

Da jedoch dort kein Platz mehr zur Verfügung steht, weil auch die Dorfschule längst an ihre Kapazitätsgrenzen stößt, warb Schindele für einen Anbau, der dann auch gleich groß genug geplant werden sollte, um für die weiterhin wachsenden Anforderungen auch in Zukunft gerüstet zu sein. Spätestens im Jahr 2025 würden ohnehin neue gesetzliche Vorgaben gelten, die die Gemeinden zu einem verbesserten Ganztages-Betreuungsangebot verdonnern.

Rammingen will seinen Ruf als "kinderfreundliche Gemeinde" verteidigen

Für Schindele und alle seine Gemeinderatskollegen war es daher gar keine Frage, sich auf die neue Situation rechtzeitig und vorausschauend einzustellen. Nicht alleine ein ausreichend großes Raumkonzept soll also erstellt werden, auch ein pädagogisches Gesamtkonzept gehöre dazu. Vorteil für die Gemeinde: Das Personal könne dann von der Schulbehörde übernommen werden.

Volker Schwarz (FWG) erinnerte daran, dass dann ja auch gleich an eine anstehende Sanierung der Grundschule gedacht werden müsse, wenn denn schon ein Anbau an die Schule gebaut werden muss.

Ulrike Degenhart (FWG) und Hans Zitzler (UWG) betonten ebenfalls die Bedeutung der Mittagsbetreuung und stimmten Schindele zu, der nicht daran rütteln lassen will, dass Rammingen auch in Zukunft seinen guten Ruf als „kinderfreundliche Gemeinde“ unbedingt verteidigen müsse. Christian Reiber (UWG) erinnerte an die schon jetzt hohe Belastung für das Personal.

So beschloss der Gemeinderat am Ende einstimmig, die Weichen für eine „Offene Ganztagesgruppe“ zu stellen und die Planungen dafür anzupacken. Bürgermeister Anton Schwele hofft, dass sogar schon bis Herbst des nächsten Jahres der Anbau fertig sein und die Nachmittagsbetreuung dann in den neuen Anbau umziehen könnte.

