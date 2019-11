vor 38 Min.

Mehr Unterallgäuer Firmen denken über Kurzarbeit nach

Die Zahl der entsprechenden Anfragen zur Kurzarbeit bei der Arbeitsagentur ist gestiegen.

Weniger Arbeitslose und ein weiter bestehender Arbeitskräftebedarf: Das sind markante Eckpunkte für den Arbeitsmarkt im Herbst. Im bayerischen Allgäu ging die Arbeitslosenquote im Oktober um 0,1 Prozentpunkte auf 2,2 Prozent zurück. Dieses Ergebnis signalisiert Stabilität, denn vor einem Jahr lag die Zahl beim selben Wert. Aktuell waren 8403 Allgäuer arbeitslos gemeldet, knapp 400 weniger als im September. Arbeitgeber gaben 1466 Beschäftigungsangebote neu zur Besetzung herein, ähnlich viele wie im Jahr zuvor.

Die Arbeitslosenquote in Mindelheim und dem Unterallgäu ist stabil

Auch wenn sich an der Arbeitslosenquote die derzeitigen wirtschaftlichen Veränderungen nicht ablesen ließen, zeichneten sie sich jedoch regional ab, sagt Maria Amtmann, Leiterin der Allgäuer Arbeitsagentur. „Gleichzeitig ist erkennbar, dass Betriebe ihre Fachkräfte auch bei geringerer Auslastung halten möchten. Das ist an der gestiegenen Zahl von Infogesprächen zum Thema Kurzarbeit erkennbar. Eine Reihe von Arbeitgebern plant aufgrund der Gesamtumstände den Kräftebedarf für die kommenden Monate auch vorsichtiger.“ Die Zeit sei günstig, in die Qualifizierung von Mitarbeitern zu investieren, um sie auf künftige Herausforderungen – Stichwort Digitalisierung – vorzubereiten.

Die Arbeitslosenquote im Unterallgäu ist im Oktober von 1,8 auf 1,7 Prozent gesunken. Bezogen auf die Wirtschaftsräume im Allgäu bleibt Mindelheim mit einer unveränderten Arbeitslosenquote von 1,8 Prozent Spitzenreiter. (mz, home)

