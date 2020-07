vor 19 Min.

Mehrere Waffen bei Kontrolle in Bad Wörishofen gefunden

Im Auto eines 20-Jährigen machten Polizisten Entdeckungen, die dem jungen Mann nun viel Ärger bescheren.

Die Polizei hat in Bad Wörishofen mehrere Waffen bei einem Autofahrer gefunden. Der 20-Jährige wurde in der Nacht auf Freitag in der Stadt kontrolliert. Die Polizisten entdeckten dabei eine Soft-Air-Waffe in der Beifahrertür. Diese Waffen sehen echten Schusswaffen verblüffend ähnlich. Nach diesem Fund durchsuchten die Beamten das komplette Fahrzeug.

Dabei fanden sie ein verbotenes Messer und einen selbstgebauten Schlagring. Die Gegenstände wurden als Beweismittel beschlagnahmt. Entwaffnet durfte der junge Mann die Fahrt anschließend fortsetzen. Ihn erwarten mehrere Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. (mz)

Themen folgen