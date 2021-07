Mindelheim

vor 50 Min.

Das Ekstra-Jazz-Quartett improvisiert gekonnt

Christian Hartmann begeisterte am Saxophon.

Plus Beim „Sommer in der Stadt“ in Mindelheim begeistert das Ekstra-Jazz-Quartett mit Jazz mit persönlicher Note.

Von Tina Schlegel

Das Wetter meinte es mit dem Kultur-Aufschwung-Programm der Stadt Mindelheim nicht immer gut. So spielten Carola Bodanowitz und Iris Nierlich im Garten der Eisdiele San Marco im Regen, andere Konzerte des „Sommer in der Stadt“ mussten abgesagt werden. Das Ekstra-Jazz-Quartett indessen hatte Glück – es war tatsächlich sommerlich und zahlreiche Zuschauer waren in den Kolleghof gekommen, um die vier Musiker auf ihrer „Reise durch die Welt des Jazz“ zu begleiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

