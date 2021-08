Mindelheim

Die Mindelheimer Firma Glass baut Werk für den Kosmetikriesen Beiersdorf in Leipzig

Bei Leipzig lässt der Kosmetikkonzern Beiersdorf ein komplett neues Werk bauen. Den Auftrag dafür hat das Mindelheimer Bauunternehmen Glass bekommen. Rund 150 Mitarbeiter sind auf der Baustelle tätig. Doch auch in Mindelheim sind rund 30 Mitarbeiter in den Abteilungen Bauleitung, Arbeitsvorbereitung, Konstruktion und Abrechnung mit dem Projekt beschäftigt.

Von Wilhelm Unfried

Einen Großauftrag hat das mittelständische Mindelheimer Bauunternehmen Glass an Land gezogen. Es wurde von dem Kosmetikunternehmen Beiersdorf mit dem Neubau eines Produktionszentrums in einem neuen Gewerbegebiet unweit von Leipzig betraut. Beiersdorf investiert rund 220 Millionen Euro in den Neubau – die größte Einzelinvestition zur Erweiterung der Produktionskapazität, die die Beiersdorf AG je in Europa getätigt hat. Der Betrieb soll Ende 2022 anlaufen und rund 200 Mitarbeiter in dem neuen Werk beschäftigen.

