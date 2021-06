Die Serie "MZ-Sportskanone": Sportler, die etwas zu erzählen haben

Es müssen nicht immer gleich Weltmeister oder Profisportler sein: Auch im Amateursport gibt es viele Athleten, die Besonderes leisten. Wir stellen sie in unserer Serie vor.

Jeder Sportler hat etwas, das ihn antreibt: Die Aussicht auf Erfolg, die Möglichkeit, an seine Grenzen oder gar darüber hinaus zu gehen oder einfach nur etwas Neues auszuprobieren. In unserer Serie "MZ-Sportskanone", die in loser Folge erscheint, stellen wir Sportler vor, die eben genau das machen und für ihren Sport leben.

Dabei soll nicht nur die Leistung an sich gewürdigt werden, sondern auch der Sportler als Mensch vorgestellt werden. Was treibt ihn an? Welche Ziele hat er noch?

Das besondere dabei ist: Es müssen keine Profis sein, auch keine Medaillengewinner oder sonstige Meister. Es kann auch um den Nachwuchskicker gehen, der besonders lange mit einem Tennisball jonglieren kann. Oder ein Tischtennisspieler, der im Rentenalter noch in der Landesliga als Nummer eins seiner Mannschaft um Punkte spielt.

Lassen Sie sich einfach überraschen und haben Sie viel Spaß beim Lesen.

Sollten Sie übrigens auch einen Sportler kennen, der für ein solches Porträt in Frage kommen könnte, dann geben Sie uns doch einfach kurz Bescheid. Schreiben Sie uns per E-Mail an redaktion@mindelheimer-zeitung.de und teilen uns die jeweiligen Kontaktdaten mit. Wir melden uns - Sportlerehrenwort.

