vor 17 Min.

Eine Familie und ihr Weg vom Gartentraum zum Traumgarten

Plus Die Lotterbachs haben in Mindelheim gebaut. Nun soll aus der Brachfläche ein Garten und Lebensraum für Tiere und Pflanzen werden. Wir begleiten das Projekt. Heute: die Planung.

Von Melanie Lippl

Silke Lotterbach hat Fantasie: Wie sonst könnte sie in den unterschiedlich hohen Hügeln aus Stein, Lehm und Erde schon ihren Traumgarten vor sich sehen? In diesem Jahr ist sie mit ihrer Familie in ihr neu gebautes Haus im Mindelheimer Norden eingezogen. Jetzt gehen sie den Garten an. Der soll nicht nur den menschlichen Bewohnern etwas Gutes tun, sondern auch den Tieren und Pflanzen. Wir werden das Projekt von nun an begleiten und schauen, wie aus dem Gartentraum ein Traumgarten wird. Heute geht es um die Planungen und die ersten Arbeiten.

