Mindelheim

vor 3 Min.

Friedhof in Mindelheim: Wenn Grabsteine zur Gefahr werden

Plus Mindelheim hat die Thujahecken auf dem Friedhof der Stadt ins Visier genommen. Warum vorerst aber nur eine Reihe entfernt werden soll.

Von Johann Stoll

Es gab mal eine Zeit, da hieß es, eine Thuja sei eine Friedhofshecke. Entsprechend viele Thujahecken wurden auf den Gottesäckern landauf landab gepflanzt. Dass das vielleicht doch nicht so eine gute Idee war, zeigt sich beispielsweise seit einiger Zeit auf dem Mindelheimer Friedhof. Dort, wo Gräber aufgelöst wurden, klaffen in der Hecke hässliche Lücken. Und an manchen Stellen attackieren die Hecken bereits Grabsteine und sorgen so für Gefahr.

