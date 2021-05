Hilfe für Malawi kommt aus Mindelheim

Gespendete Schulrucksäcke aus Mindelheim sind jetzt unterwegs nach Afrika.

Als Kathrin von Erffa für die Wohltätigkeitsorganisation Mary’s Meals in Zusammenarbeit mit der Pfarrei St. Stephan vor wenigen Wochen die Bevölkerung zum Spenden von nicht mehr benötigten Rucksäcken und Schulranzen aufrief, war kaum abzusehen, auf welche Resonanz die Aktion treffen wird. Inzwischen steht fest: Es waren mehr als 500, die allein in Mindelheim zusammengekommen sind. Die gespendeten Rucksäcke gehen ins afrikanische Malawi, wo sie armen Kindern übergeben werden, die so eine bessere Chance auf eine gute Schulbildung erhalten.

Die Verladung war ein logistischer Kraftakt

Jetzt sind die Mindelheimer Schultaschen und Rucksäcke verladen worden und haben sich auf den Weg in Richtung Afrika gemacht. Weil die Aktion auch in anderen Teilen Bayerns lief, kamen bei der Sammlung 5000 Rucksäcke zusammen, die in Pöttmes bei Augsburg in einem logistischen Kraftakt zusammengeführt und in einen 40 Fuß Überseecontainer verladen wurden. Über das belgische Antwerpen, den Seeweg nach Mosambique und noch einmal über Land sollen die Rucksäcke Anfang Juli Blantyre erreichen. Der Transport wird finanziell durch die Engagement Global gGmbH - Service für Entwicklungsinitiativen gefördert.

Weitere Hilfsaktionen sind geplant

Diese Hilfsaktion soll keine einmalige Geschichte gewesen sein. Kathrin von Erffa kündigt weitere Aktionen von Mary’s Meals an. Dafür hat die Mindelheimerin jetzt auch besondere Unterstützung gewinnen können. Michael Finsterwalder, Inhaber der Finsterwalder Transport & Logistik GmbH, stellt Räume in der ehemaligen Kunert-Halle im Mindelheimer Gewerbegebiet zur Verfügung. Diese Räumen werden nun zum neuen Sammellager für Bayern und Mindelheim von Mary’s Meals. Bisher konnten Kellerräume des Heilig-Kreuz-Klosters in der Mindelheimer Altstadt genutzt werden. (mz)

