Mindelheim

vor 51 Min.

Im Mindelheimer Stadtgraben wird ein Haus abgerissen

Das ehemalige Holl-Haus an der Mindelheimer Teckstraße wird durch einen Neubau ersetzt.

Plus Das Gebäude in der Mindelheimer Teckstraße weicht einem Neubau. Der war im September in die Diskussion geraten.

Von Johann Stoll

Derzeit wird das rund 120 Jahre alte Gebäude an der Mindelheimer Teckstraße 5 abgerissen. Es soll einem Neubau weichen.

