Mindelheim

vor 31 Min.

Kunst mit Nadel und Faden in den Mindelheimer Museen

Plus In den Mindelheimer Museen sind in der Sonderausstellung „Tradition und Moderne XII“ Quilts zu sehen, die in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich sind – und absolut sehenswert.

Von Sandra Baumberger

Allen, die Quilten immer noch für das Hobby biederer Hausmütterchen halten, sei die aktuelle Sonderausstellung in den Mindelheimer Museen dringend empfohlen. (Und allen anderen natürlich auch.) Denn „Tradition und Moderne XII. Exzellenzschau für Textilkunst“, eine Wanderausstellung der Patchwork-Gilde Deutschland, räumt mit diesem Vorurteil eindrucksvoll auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen