Mindelheimer Bürgerinitiative BiMi feiert die Rettung des Holzbaur-Gartens

Die Bürgerinitiative BiMi ist froh über das Aus für die Tiefgaragenzufahrt in Mindelheim. Auch an die Stadträte richtet die BiMi eine Nachricht.

Die Bürgerinitiative „BiMi“ feiert die Rettung des Holzbaur-Gartens an der Frundsbergstraße als großen Erfolg. „Nach mehr als einem Jahr Aufklärungsarbeit über die Unsinnigkeit einer weiteren Tiefgaragenzufahrt durch den Stadtgraben“, stimmten rund zwei Drittel des Stadtrates gegen eine „Zurverfügungstellung des ehemaligen Holzbaur-Grundstückes“, heißt es in einer Mitteilung der Bürgerinitiative an die Medien.

Die Tiefgaragenzufahrt über den Stadtgraben zu verhindern, sei die Kernforderung der Petition gewesen, die im Vorjahr von 1100 Menschen unterschrieben wurde und letztendlich zur Gründung der BiMi (Bürgerinitiative Mindelheims für den Erhalt und der Weiterentwicklung des Holzbaur-Grundstückes und Maria-Ward-Klosters) führte.

„Wir bedanken uns ganz herzlich im Namen aller Unterstützerinnen und Unterstützer, bei den Stadträten, die erkannt haben, dass kulturelles Erbe nicht sorglos für kurzfristige Ziele geopfert werden darf“, teilt Peter Kern, Kreisheimatpfleger und Sprecher der BiMi, mit. „Auch wenn wir das Holzbaur-Haus gerne für die Öffentlichkeit nutzbar gesehen hätten, wissen wir es nun in guten Händen.“

Vor allem die Bürgergemeinschaft, die von Anfang an der Bürgerinitiative zur Seite gestanden war, habe bewiesen, dass es sich sowohl für Amtsträger als auch Bürger lohnt, aktiv in der Entwicklung unserer Gesellschaft mitzumischen und sich nicht auf Beschlusszustimmung und Wahlgang zu beschränken. „So konnten wir zahlreiche Mitglieder des Stadtrates, die sich zu Beginn noch nicht informiert genug fühlten, letztendlich mit unseren Argumenten überzeugen.“

Eine Stadtentwicklung mit Blick auf die Bedürfnisse der Zukunft ohne die heutigen aus dem Auge zu verlieren, sei von Anfang an das Anliegen der BiMi gewesen. „Wir möchten daher noch einmal Mut aussprechen, die allseits bekannten und dringend notwendigen Veränderungen aktiv zu gestalten.“

Mit dem Stadtratsbeschluss ist die Zukunft des Holzbaur-Hauses von der Entwicklung des Maria-Ward-Klosters entkoppelt. Auch wenn auf beiden Seiten der Stadtmauer bereits Fakten geschaffen wurden, sieht die BiMi weiter ihre Aufgabe darin, die Entwicklung zu begleiten. (mz)

Weitere Infos auf www.holzbaur.org.

