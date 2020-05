19.05.2020

Mindelheim trauert um Eva Gäble

Plus Eva Gäble führte zusammen mit ihrem Mann Albert ein Augenoptikergeschäft in Mindelheim. Nun ist sie gestorben. Einer ihrer Enkel tritt in ihre Fußstapfen.

Augenoptikerin Eva Gäble ist tot. Sie starb im Alter von 95 Jahren. Von ihrem Vater hatte sie zusammen mit Ihrem Mann Albert Gäble das Geschäft in der Innenstadt von Mindelheim übernommen und bis 1988 geführt.

Dann traten ihr Sohn Manfred und seine Frau Birgit in die Firma ein. Auch in den folgenden Jahren nahm Eva Gäble regen Anteil an der Entwicklung des Geschäftes, vor allem aber am Aufwachsen ihrer beiden Enkel Alexander und Maximilian. Groß war die Freude von Eva Gäble als ihr Enkel Maximilian seinen Bachelor im Studiengang Augenoptik ablegte und damit die Grundlage für die Fortführung der Firma Hartmann. (mz)

