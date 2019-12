Mindelheimer Advent 2019 noch bis Sonntag: Termine und Öffnungszeiten

vor 16 Min.

Am 5. Dezember 2019 startete der Mindelheimer Advent. Alle Infos rund um Termine, Eintritt und Öffnungzeiten beim Weihnachtsmarkt in Mindelheim gibt es hier im Überblick.

Noch bis zum dritten Advent geht der Minelheimer Advent. Der historische Weihnachtsmarkt findet jedes Jahr zwischen den barocken Häusern, der Pfarrkirche und Kapellen statt. Bereits am 5.12.2019 startete der Markt - und endet an diesem Sonntag, 15.12.2019. Neben den unterschiedlichen Buden gibt es auch diesmal auf dem Weihnachtsmarkt in Mindelheim wieder ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Groß und Klein geben.

Der Mindelheimer Advent lädt Besucher ab Donnerstag, 5. Dezember, auf den Mindelheimer Kichplatz ein. Hier gibt es alle Öffnungszeiten und Termine des Marktes in der Übersicht:

Donnerstag, 5. Dezember 2019: 16.00 - 21.00 Uhr

Freitag, 6. Dezember 2019: 16.00 - 21.00 Uhr

Samstag, 7. Dezember 2019: 14.00 - 21.00 Uhr

Sonntag, 8. Dezember 2019: 14.00 - 21.00 Uhr

Donnerstag, 12. Dezember 2019: 16.00 - 21.00 Uhr

Freitag, 13. Dezember 2019: 16.00 - 21.00 Uhr

Samstag, 14. Dezember 2019: 14.00 - 21.00 Uhr

Sonntag, 15. Dezember 2019: 14.00 - 21.00 Uhr

Der Mindelheimer Advent findet vom 5. bis zum 15. Dezember 2019 statt. Auf dem Kirchplatz in Mindelheim wird auch in diesem Jahr eine weihnachtliche Budenstadt rund um Pfarrkirche und Kapellen aufgebaut sein. Geboten werden den Besuchern unter anderem Düfte, Süßwaren, Handarbeiten und zahlreiche ausgefallene Geschenkideen. Auch für das leibliche Wohl wird umfassend gesorgt.

Neben den Ständen haben sich die Veranstalter des Mindelheimer Advent auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die kleinen und großen Besucher überlegt. Wie schon in den letzten Jahren wird es besinnliche Weihnachtsmusik geben, auch ausgefallene Programmpunkte wie Krippenführungen, Kutschfahrten und weihnachtliche Illuminationen sind geplant.

Der Eintritt zum Mindelheimer Advent ist wie schon in den vergangenen Jahren für alle Besucher kosternfrei.

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

