Mit dem Rotary-Adventskalender Gewinnen und Gutes tun

Der Rotary-Adventskalender verspricht wieder viele attraktive Preise. Schon fast 100.000 Euro wurden bislang für den guten Zweck gespendet.

Als der Rotary-Club Mindelheim 2012 erstmals den Versuch unternahm, mithilfe eines Adventskalenders an die Hilfsbereitschaft der einheimischen Bevölkerung zu appellieren, um Mitmenschen in Notsituationen zu helfen, war zunächst nicht absehbar, wohin dieser Weg führen würde. Immerhin gibt es hierzulande ein dichtes soziales Netz mit vielen gemeinnützigen Organisationen. Und Deutschland gilt als vergleichsweise reich. Ein Appell an zusätzliche Hilfsbereitschaft war deshalb nicht unbedingt erfolgversprechend.

Der Rotary-Club Mindelheim hat fast 100.000 Euro gespendet

Auf der anderen Seite gibt es aber auch in unserer nächsten Umgebung immer wieder Menschen in Notsituationen, aus denen sie sich selbst nicht befreien können und wo auch staatliche Hilfe nicht greift. Seien es Engpässe bei der Versorgung sozial Schwächerer wie durch die Mindelheimer Tafel, unerwartete Schicksalsschläge durch Krankheit und Tod, das demütigende Gefühl der Ausgrenzung etwa bei Kindern, weil sie bei vielem nicht mitmachen können, was für andere selbstverständlich ist. Not und Leid haben auch bei uns viele Gesichter und führen immer wieder zu schmerzhaften und bitteren Lebenserfahrungen.

Dank der Bereitschaft zahlreicher einheimischer Sponsoren, den Rotary-Kalender mit attraktiven Preisen auszustatten und der Bereitschaft vieler Mitbürger, die Idee durch einen Kauf zu unterstützen, wurde aus dem anfangs unsicheren Weg eine steile Erfolgsgeschichte. Von den bisherigen Erlösen konnte die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, mit etwa 47.000 Euro unterstützt werden, und mit einer etwa gleich großen Summe half das Hilfswerk des Mindelheimer Rotary-Clubs in Notsituationen vor allem in der Region. Der 100.000 Eurogipfel ist also greifbar nahe.

Adventskalender des Rotary-Club Mindelheim sind oft früh ausverkauft

Aufgrund der stetig gewachsenen Nachfrage waren die Kalender in den vergangenen Jahren bereits sehr früh ausverkauft. Dennoch werden auch heuer wieder nur 3500 Kalender angeboten werden, um die hohen Gewinnchancen nicht zu schmälern. Rein rechnerisch gewinnt immerhin jeder zehnte Kalender. Die Preise haben einen Gesamtwert von rund 14.600 Euro. Der Verkaufspreis beträgt weiterhin fünf Euro. Ab Montag, 28. Oktober, können die Kalender bezogen werden. Alle Gewinne haben einen Mindestwert von 25 Euro. Zu den attraktiven Preisen zählen Gutscheine für den Skyline Park, die Big Box in Kempten, Essensgutscheine für verschiedene Restaurants bis hin zu einem Wertgutschein über 500 Euro für ein neues Fahrrad oder E-Bike. Mitmachen lohnt sich also auch heuer wieder.

Der Rotary-Adventskalender ist vom 28. Oktober an folgenden Verkaufstellen zu haben: Mindelheimer Zeitung, Lottoannahmestelle im V-Markt, Fachgeschäft Michael Haid, Esso-Tankstelle, Buchhandlung Sahl.

