Nach Hecke und Hund nimmt sich Mindelheim jetzt die Hausnummern vor

Plus Im Mindelheimer Stadtrat wird gerade viel geregelt. Warum es wichtig ist, dass Häuser leicht gefunden werden und warum sich in Heimenegg nur die Heimenegger auskennen

Von Johann Stoll

In der Mindelheimer Stadtverwaltung erfreuen sich Regelwerke gerade großer Beliebtheit, auf dass die Mindelheimer wissen, wonach sie sich zu richten haben. In jüngster Zeit wurde die Hundesteuersatzung überarbeitet, eine Richtlinie zum Mindelheimer Bergwald auf den Weg gebracht und eine Gestaltungssatzung inklusive der festgeschriebenen Höhe von Hecken und Zäunen erarbeitet. Es fehlte eigentlich nur noch die Straßen- und Hausnummernsatzung. Die verabschiedete der Stadtrat nun auf seiner jüngsten Sitzung.

Welche Hausnummer für welches Gebäude?

Allzu groß ist das Konfliktfeld nicht, das der Regelung bedarf, wie der Leiter des Stadtbauamtes, Michael Egger, einräumte. Aber in Fällen von Nachverdichtung, die ja gewollt ist, um den Flächenverbrauch zu begrenzen, stellt sich immer wieder mal die Frage, welche Hausnummer denn nun das neue Gebäude erhalten kann. Ein Regelwerk musste her.

Die Grundproblematik erläuterte Egger. Wird ein Grundstück mit größerem Garten geteilt und die Freifläche dann bebaut, muss dieses Gebäude ja eine neue Hausnummer erhalten. Weil aber auf der einen Straßenseite immer die geraden Nummern und auf der anderen die ungeraden Nummer vergeben sind, müssten für alle in der Straße neue Hausnummern vergeben werden. „Wir müssten das dann bescheidmäßig anordnen“, so Egger. Dabei geht es darum, Erschwernisse für Lieferanten, Besucher und Rettungsdienste zu vermeiden. Oder anders gesagt: Eine schlüssige Vergabe von Hausnummern kann im Ernstfall Leben retten.

In Mindelheim wird vom Stadtkern aus gezählt

Gezählt wird grundsätzlich vom Stadtkern aus. Je näher ein Haus zur Stadtmitte steht, desto niedriger die Hausnummer. Nebengebäude übrigens erhalten keine eigene Hausnummer. Weil manche Häuser von zwei Straßen aus erreicht werden können, gilt diese als Adresse, wo sich der Haupteingang befindet.

Neue Hausnummern in einer Straße können dann vergeben werden, wenn „eine rasche Auffindung nicht mehr möglich ist“. Bürgermeister Stephan Winter nannte die Satzung unspektakulär. Die Stadt habe nicht vor, gegen den Willen Betroffener große „Umnummerierungsaktionen“ vorzunehmen.

Wenn neun Hausbesitzer sich einsichtig zeigen, ein zehnter aber nicht, dann könne es schon vorkommen, dass sich dieser zehnte an eine neue Hausnummer wird gewöhnen müssen. Man könne sich aber auch mit zusätzlichen Buchstaben behelfen, etwa bei der Hausnummer 1 mit 1A.

Ein Mindelheimer Ortsteil stellt einen Sonderfall dar. In Heimenegg weiß jeder Heimenegger genau, wo jeder wohnt, wie es Ortssprecher Alexander Ritter formulierte. Für alle anderen ist das Dorf ein einziges Rätsel. Bei den älteren Gebäuden gab es noch eine Systematik. Alle jüngeren sind einfach fortlaufend nummeriert worden, egal wo das Haus steht. „Für Nicht-Heimenegger ist das ein Graus“, sagte Ritter. Er will gerne noch einmal versuchen, die Dorfgemeinschaft davon zu überzeugen, dass eine neue Hausnummernvergabe sinnvoll wäre. Die Gefahr, dass bei Rettungseinsätzen zu viel Zeit verloren wird, sei zu groß.

In Heimenegg wird das Zählen schwierig

Ortssprecher Erwin Bufler aus Gernstall hat ein anderes Problem. Von wo aus wird gezählt, wenn es keinen richtigen Ortskern gibt, fragte er in die Runde. An der Kirche sich zu orientieren sei in Gernstall auch nicht hilfreich, weil die Kapelle nicht in der Dorfmitte steht. Bürgermeister Winter hatte mit seiner Lösung die Lacher auf seiner Seite. Er schlug vor, im Zweifel das Haus des Ortssprechers zu nehmen.

In dieser beschwingten Stimmung endete die Stadtratssitzung. Es war der einzige öffentlich zu behandelnde Punkt. Nächste Woche am Montag, 14. Dezember, findet von 18.30 Uhr an im Forum die letzte Stadtratssitzung des Jahres 2020 statt. Traditionell wird an diesem Tag in festlichem Rahmen Rückblick auf das Jahr gehalten.

