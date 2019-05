vor 56 Min.

Nach Jahren tanzen wieder die Schnitter

Was in Türkheim viele Besucher begeisterte, benötigt eine lange Vorbereitung. Was zu tun ist, und wie das alles gemacht wird, verraten einige der zahlreichen Mitwirkenden

Von Sabine Schaa-Schilbach

Nach zehn Jahren hatten die Tänzerinnen und Tänzer ihn zum ersten Mal wieder im Programm: den „Schnitter-Tanz“. Der Heimat- und Volkstrachtenverein Türkheim hatte zum „Tanz um den Maibaum“ auf dem Schlossplatz eingeladen Für den Erfolg muss das ganze Jahr über viel geprobt werden. „Es ist eine Ehre, vor so vielen Leuten zu tanzen“, sagt Niklas, zehn Jahre alt. Seit fünf Jahren ist er schon dabei. Der „Riedelsberger Dreher“ ist sein Lieblingstanz. Auch seine große und seine kleine Schwester kommen einmal in der Woche zum Üben in das Vereinsheim. „Die Musik kommt dann von der DVD“, erzählt er, „aber vor den großen Auftritten trainieren wir mit Live-Musik. Wegen dem Tempo.“ Gefragt nach seinem Trachtengewand, und ob man da nicht immer wieder rauswachsen würde, erzählt Niklas vom Trachtenkleider- und Schuhlager oben im Vereinsheim, wo sich die Kids alle halbe Jahre neu einkleiden dürfen. „Die Muster auf unseren Kniestrümpfen, die gibt´s nur hier in Türkheim“, sagt er stolz.

Überhaupt die Trachten, vor allem die der Damen: eine Augenweide, und das verdankt der Verein der Trachtenwartin Andrea März. Sie ist außerdem Jugendwart, hat den 2. Vorsitz und wird bald zum zweiten Mal Oma. Seit 20 Jahren kümmert sie sich um die Schnitte, um den Stoff-Einkauf, berät und näht. Da gibt es für die Damen die „Schwäbische Festtagstracht“ mit Haube und vielen Schmuckelementen, in verschiedenen Farben. Diese Tracht war einmal das Kleid für den Kirchgang, man „zeigte, was man hat“. Die Jugend trägt das „Dirndlkleid“, gefertigt nach dem historischen Modell der „Schweizer Melkerin“.

Andrea März ist stolz auf ihre Mädels. „Sie lernen in unserem Verein das Nähen und die Wertschätzung von etwas Selbstgemachtem.“ Ihre Blusen, Unterröcke und Pumphosen nähen die Mädels selbst, sie lernen die Techniken des Stiftelns und Smokens. Das Schwierige erledigt dann die Trachtenwartin. Wenn es sein muss, in allerkürzester Zeit. „Unter Druck arbeitet man besser“, sagt sie und schafft dann in zwei Wochen und einigen Nachtschichten drei Röcke und drei Schürzen. Andere Teile der Tracht brauchen länger. „Für ein schwarzes, steifes Mieder in verschiedenen Stoffschichten und mit Holzstäbchen schon mal 40 Stunden.“ Das Ergebnis ist dann ein wunderschönes Meisterstück, das mitwächst und auf das die Mädels mit Recht sehr stolz sind.

Die Türkheimer Bürger ließen sich diese Gelegenheit, den Schnitter-Tanz wieder einmal zu sehen, nicht entgehen. Das tolle Frühlingswetter trug dazu bei, dass es an Bänken und Tischen kaum einen freien Platz gab. Und einige Töpfermarkt-Besucher vom Schlosspark nebenan nutzen es sicher aus, auf dem Heimweg noch etwas Türkheimer Brauchtum mitzunehmen.

Der bäuerliche „Schnitter-Tanz“ erinnert daran, wie früher mit der Hand gearbeitet wurde, mit Sensen und Rechen, die original dabei waren. Und die nach getaner Arbeit, am Ende des Tanzes, zu einer Pyramide aufgestellt wurden. Das Schneiden des hohen, zähen Grases war Männerarbeit gewesen, die Frauen rechten zusammen. Auch im Tanz. Alle Darbietungen, vom Vorsitzenden Josef Scharpf moderiert und musikalisch unterstützt durch die Akkordeons von Sonja Rauh und Martin Fink, kamen sehr gut an. Zu Traditionellem wie dem Gautanz, wie Polka und Schuhplattler, kamen das „Spinnrad“ und die „Schöne Marie“, getanzt von den Kindern, der Jugend und den Erwachsenen des Heimat- und Trachtenvereins.

Zusätzlich gab es auch zwei Auftritte der „Wertachtaler Alphornbläser“, die mit viel Applaus belohnt wurden.

