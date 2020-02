vor 34 Min.

Nachtumzug: Narren in Ettringen blicken bange zum Himmel

Plus Am Rosenmontag lockt wieder der Nachtumzug der Ettrinarria zigtausende nach Ettringen. Bei jeder Windböe werden bei den Veranstaltern Erinnerungen wach.

Am Rosenmontag ist es wieder so weit: Beim Nachtumzug der Ettrinarria feiern die Närrinnen und Narren aus der ganzen Region eine stürmische Party. Stürmisch? Etrinarria-Präsident Jürgen Reiber will davon nichts hören - zu frisch sind noch die Erinnerungen an den Rosenmontag vor einem Jahr, als die Organisatoren angesichts des aufziehenden Sturmtiefs „Bennet“ den Nachtumzug schweren Herzens abblasen mussten, auf den sie sich seit Monaten so gefreut und mit viel freiwilliger Arbeit vorbereitet hatten.

Im Vorjahr gab's bei den Narren in und um Ettringen lange Gesichter Daher blicken die Narren in der ganzen Region schon jetzt mit bangen Blicken zum Himmel - spätestens das jüngste Sturmtief „Sabine“ hatte bei den Veranstaltern böse Erinnerungen geweckt. „Als Faschings-Fan ist man ja sowieso immer Optimist! Daher sind wir überzeugt, dass diesmal nichts dazwischen kommt“, sagt Jürgen Reiber und faltet dabei – ganz unbewusst – die Hände, als würde er ein kleines Gebet an den zuständigen Wettergott schicken. Der Ettringer Rosenmontagsnachtumzug wird am kommenden Montag, 24. Februar, wieder zigtausende Narren nach Ettringen locken. Und das nicht nur von den Narren in den unmittelbaren Nachbarorten. Die Ortsdurchfahrt ist von 15 bis 5 Uhr gesperrt. Rund um Ettringen rechnen die Organisatoren spätestens ab 17.30 Uhr mit erhöhtem Verkehrsaufkommen. Das Rathaus in Ettringen ist am Faschingsdienstag geschlossen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Spannend wird es daher nicht nur für die Teilnehmer und Zaungäste des Spektakels, sondern nicht zuletzt für die Organisatoren. Die Strippen der Zugleitung im Hintergrund zieht seit Jahren Georg Böck, Oberhaupt einer absolut faschingsverrückten Familie. Neben der Organisation des Zugablaufs mit den teilnehmenden Gefährten hat er es sich zur Aufgabe gemacht, für die sichere An- und Abreise der erwarteten etwa 15.000 Faschingsbummler zu sorgen. Im Familienrat kam Alexander, einem der drei Söhne der Böcks - der im übrigen voll im Elferrat mitmischt - die geniale Idee: „Warum nicht mit dem Zug zum (Um)Zug?“ Ettringen hat schließlich einen Bahnhof und liegt an einer, seit Jahren zwar stillgelegten, Bahnstrecke. Es brauchte nur einen Anruf bei Hubert Teichmann, Geschäftsführer der Staudenbahn aus Leidenschaft, wo die Idee nicht nur auf offene Ohren stieß, sondern spontan Unterstützung fand. Und so tüftelte man gemeinsam einen Fahrplan für die Sonderfahrten zum Ettringer Nachtumzug am Rosenmontag aus, der die Narren nicht nur sicher hin und zurück bringt, sondern ganz nebenbei auch noch eine Art Nostalgierundfahrt durch die benachbarten Landkreise bietet. Bushuttle zur Ortsmitte: So kommen die Narren ganz beqeum zum Nachtumzug Jürgen Reiber, Präsident der Ettrinarria freut sich sehr über den außergewöhnlichen Beliebtheitsgrad bei dem Faschings-Volk im weiten Umkreis: „Sehr schön ist es, zu sehen, dass viele Maskengruppen und Guggamusiken sowie tolle Faschingswagen zugesagt haben. So wird es wieder ein sehr schöner Umzug für die ganze Familie“. Dafür wird auch wieder Organisator Georg Böck sorgen, der seit 2002 die Fäden in der Hand hat. „Der Nachtumzug gehört zum Ettringer Fasching wie Garde, Prinzenpaar und unsere Ballveranstaltungen“, sagt Präsident Jürgen Reiber. Mini- und Große Garde sowie die neu gegründete Jugend-Showtanzgruppe trainieren dafür seit April. Bewährtes wird beibehalten: Der Busshuttle mit den gewohnten Zustiegsmöglichkeiten ebenso wie die Buden der Ettringer Vereine entlang der Zugstrecke, wo sich die Zuschauer versorgen können. Die Ettrinarria wird wieder ein Zelt vor der Turnhalle aufstellen, im Zelt und in der alten Turnhalle werden DJ’s für Stimmung sorgen. Bei den Sicherheitsvorkehrungen machen die Organisatoren keine Kompromisse: Gespräche mit der Polizei, Sicherheitsdiensten und Feuerwehr wurden längst geführt. Auch hier kann sich Reiber auf die Unterstützung aller Verantwortlichen verlassen: „Eine Veranstaltung in dieser Größenordnung kann nur reibungslos funktionieren, indem in enger und guter Zusammenarbeit mit den genannten Sicherheitsorganen und der Gemeinde Ettringen an einem Strang gezogen wird, wie es bei den bisherigen Umzügen immer der Fall war.“ Mit dem Nachtumzug der Ettrinarria am Rosenmontag wird das närrische Treiben seinen Höhepunkt finden, doch schon am morgigen Faschingssonntag, 23. Februar, steht der Ettrinarria ein besonderes Highlight ins Haus: das große Treffen mit Garden aus der Region. Düstere Erinnerungen an das Vorjahr: Nachtumzug abgesagt: Doch Narren helfen zusammen Im Vorjahr waren die Vorbereitungen praktisch abgeschlossen, als das heranstürmende Sturmtief den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung machte. Noch heute denkt Jürgen Reiber mit Schrecken an den frühen Nachmittag: Der Ettrinarria-Präsident und Bürgermeister Robert Sturm sahen angesichts der drohenden Gefahren für Teilnehmer und Besucher keine andere Möglichkeit. Leicht gefallen war ihnen diese Entscheidung nicht, ganz im Gegenteil. Denn er und seine zahlreichen Mitstreiter und freiwilligen Helfer haben sich seit Monaten auf die Veranstaltung vorbereitet. Doch als sich dann am Vormittag die Anzeichen buchstäblich verdichteten, dass das Sturmtief keineswegs nachlassen werde, gab es nach intensivem Studium diverser Wetterportale keine andere Möglichkeit mehr, als den Umzug und alle anderen Veranstaltungen im großen Partyzelt in Absprache mit der Gemeinde, der Polizei und den Rettungskräften abzublasen. Viel Arbeit und Geld hatten die Ettringer Narren da schon investiert, entsprechend groß war die Enttäuschung. Der Veteranenverein blieb auf Surbraten und Fischsemmeln sitzen. Bernhard Böck half damals beim Aufbau des Standes: „Gerade als ich die letzte Schraube reingedreht habe, kam die Information über die Absage.“

