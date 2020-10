vor 34 Min.

Neubaupläne kontra Hochwasserschutz im Süden von Bad Wörishofen

Das ehemalige Pfarr- und Jugendheim am Südende Bad Wörishofens soll abgerissen werden. Ein Investor will auf dem Areal Wohnungen bauen.

Plus Wie es mit dem geplanten Abriss des ehemaligen Pfarr- und Jugendheims von Bad Wörishofen und der gewünschten Bebauung mit Wohnungen nun weitergeht.

Von Markus Heinrich

Wo noch das alte Pfarr- und Jugendheim von Bad Wörishofen steht, soll Wohnraum entstehen. Ein Investor will drei Wohngebäude auf dem Areal zwischen Gammenrieder Straße, Oberer Mühlstraße und dem Fußweg am Pfarrjugendheim errichten. Was Anwohner und Behörden zu diesem Vorhaben sagen, erfuhr nun der Stadtrat. Denn durch das Grundstück fließt ein Bach und deshalb geht es auch um das Thema Hochwasserschutz.

Das Wiesbächle sei der eigentliche Punkt der Planungen, machte Bernhard Oberstaller vom Bauamt deutlich. Der Bach fließt durch das Grundstück und ist dort verrohrt. Im Zuge der Neuplanung soll der Bach teilweise geöffnet und ausgeweitet werden. „Wichtig ist, dass der Nachweis geführt wird, dass Nachbarn kein Nachteil entsteht“, schilderte Oberstaller die Lage. Das hatte unter anderem das Wasserwirtschaftsamt Kempten gefordert, weil Überschwemmungsgebiete eigentlich nicht bebaut werden sollen. Diesen Nachweis habe ein Fachbüro übernommen. Die Pläne müssen ausgelegt werden, was auch geschehen ist. Von Bürgern seien keine Einwände gekommen, berichtet Oberstaller.

Was in der Abwägung der Planer für das Projekt in Bad Wörishofen steht

In der Abwägung der Planer ist zu lesen, dass sich die Hochwassersituation für „Ober- und Unterlieger nicht verschlechtert“. Unter anderem wird eine kleine Hochwasserschutzmauer von etwa 30 Zentimeter Höhe am südlichen Rand errichtet, der Bach auf 20 Metern geöffnet und die bestehende Verrohrung durch eine bereite Verrohrung ersetzt. Das Wiesbächle ist an dieser Stelle derzeit auf etwa 100 Meter verrohrt. In der Nähe befinde sich außerdem ein Hochwasserschutzbecken. Die bestehenden Pläne, so hieß es, müssten durch die Anmerkungen des Wasserwirtschaftsamtes nicht geändert werden. Als im Mai dieses Jahres im Stadtrat ausführlich über den Hochwasserschutz am Pfarr- und Jugendheim diskutiert wurde, wurde auch daran erinnert, dass vor nicht allzu langer Zeit ein Defekt am nahen Waldseedamm für Gefahr sorgte und Schlimmeres gerade noch verhindert werden konnte.

Diesmal gab es keine Diskussion im Stadtrat von Bad Wörishofen

Diesmal gab es zur Lage keine Diskussion und auch keine Einwände. Der nötige Beschluss fiel einstimmig.

Das ehemalige Pfarr- und Jugendheim an der Oberen Mühlstraße von Bad Wörishofen sollte eigentlich längst abgerissen werden. Doch es steht noch. Das hat mehrere Gründe. Zuletzt musste ein artenschutzrechtliches Gutachten erstellt werden. Der Grund: Womöglich haben sich Fledermäuse in dem seit längerer Zeit leer stehenden Gebäude eine neue Heimat gesucht. Vor allem aber wurde das Areal zwischenzeitlich erneut verkauft. Die Pfarrei St. Justina hatte das Pfarr- und Jugendheim zunächst an einen Investor aus dem Unterallgäu verkauft und mit dem Erlös den neuen Pfarrsaal gebaut, der vor Kurzem eingeweiht wurde. Im Frühjahr 2019 wurde dann bekannt, dass es einen neuen Eigentümer gibt, die I+R Wohnbau aus Lindau.

Das Unternehmen plant anstelle des großen Gebäudes Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage. Das Grundstück ist nach Angaben der neuen Eigner rund 3900 Quadratmeter groß. Auf dem Grundstück wurden bereits Bäume gefällt, weil es schon im Herbst vor einem Jahr mit den Arbeiten losgehen sollte. Die Baumfällungen hatten zu Kritik aus der Bürgerschaft geführt.

Lesen Sie auch:

Themen folgen