Neue Chefin bei der Autobahnpolizei Memmingen

Plus Franziska Hihler folgt auf Rainer Fuhrmann. Die 29-Jährige bleibt sechs Monate.

Die Leitung der Memminger Autobahnpolizei übernahm zum 1. August die 29-jährige Franziska Hihler im Rahmen einer Führungsbewährung zum Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst für sechs Monate. Die Dienststelle hat rund 50 Mitarbeiter.

Steile Karriere der jungen Polizistin aus dem Ostallgäu

Die gebürtige Ostallgäuerin schloss im Jahr 2013 das Studium für den gehobenen Polizeidienst mit einem herausragenden Ergebnis ab. Anschließend verrichtete sie in München Dienst bei den Inspektionen in Planegg und Bogenhausen. Wegen ihrer dort gezeigten guten Leistungen wurde sie in das Auswahlverfahren für den Aufstieg in den höheren Dienst aufgenommen. Ihre Stationen im Rahmen des Förderkonzepts waren bisher das Bayerische Innenministerium, bei der Münchner Kripo im Bereich der Bandendelikte sowie in der Projektgruppe des Präsidiums München zur Einführung der Bodycam. Hihler folgt damit für eine Übergangszeit dem bisherigen Autobahnpolizeichef Rainer Fuhrmann, der Ende Juli nach 43 Jahren Polizeidienst in den Ruhestand trat.

Der Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei Memmingen reicht auf der A7 von Vöhringen bis Raststätte Allgäuer Tor und auf der A96 von Aitrach bis Buchloe. (wm)

