00:33 Uhr

Noten für die Gemeinde

Fragebogen für Wiedergeltinger Bürger wird am Dienstag vorgestellt

Von Wilhelm Unfried

Die Dorferneuerung geht in die nächste Runde. Nun sind alle Bürger gefragt, sich Gedanken über den Zustand ihres Ortes zu machen. Bürgermeister Norbert Führer stellte zusammen mit Stefan Löser von Steinbacher Consult dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung einen Fragebogen vor, der am kommenden Dienstag, 22. September, bei einer öffentlichen Veranstaltung um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle den Bürgern vorgestellt werden soll. Aus den Antworten erhoffe sich die Gemeinde, so der Bürgermeister, wichtige Informationen, wie man in dem Dorferneuerungsverfahren dann weiter planen könne. Alle Einwohner ab 16 Jahren sind aufgefordert, das Dorf und deren Einrichtungen zu bewerten und natürlich auch festzustellen, was sie in Wiedergeltingen vermissen.

Stefan Löser von Steinbacher Consult, das im Dorferneuerungsverfahren federführend ist, ging zu Beginn darauf ein, was bisher in die Wege geleitet wurde. Den Anstoß für das Dorferneuerungsverfahren habe eine Klausur des Gemeinderates gebracht. Ein gemeinsamer „Spaziergang durch das Dorf“ habe sich angeschlossen. Erstmals konkret sei man mit einer Befragung der Einwohner 50 plus geworden, dabei habe es schon klare Fragestellungen gegeben.

Nun sollten im nächsten Schritt alle Bürger in den Prozess einbezogen werden. In einer gemeinsamen Veranstaltung am kommenden Dienstag um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle an der Schule werde das Verfahren von Steinbacher Consult und Mitarbeitern des Amtes für ländliche Entwicklung nochmals vorgestellt. Dabei gehe es auch um den Fragebogen, der danach in alle Haushalte gehe aber auch digital im Internet abgerufen und beantwortet werden könne. Dies sei alles freiwillig und natürlich geheim.

Ziel dieser Befragung sei es unter anderem, wie neue Potenziale entdeckt und Schwerpunkte heraus gearbeitet werden können sowie Stärken und Schwächen von Wiedergeltingen erkannt werden. So könne man sich Rückhalt in der Bevölkerung sichern und Kreativität wecken.

Danach werden die Fragebögen ausgewertet und in einer offenen Diskussion vorgestellt, um dann Schwerpunkte zu setzen. Der Referent erinnerte daran, dass das Interesse groß sei, allein bei der Befragung der Senioren seien 158 Fragebögen zurückgekommen.

In dem neuen Fragebogen sind unter anderem Fragen wie „Was gefällt ihnen in der Gemeinde Wiedergeltingen besonders gut oder überhaupt nicht?“ zu finden. Weiter wird gefragt, was der Bürger im Ort vermisse. Natürlich haben die Teilnehmer auch die Gelegenheit, Vorschläge, Gedanken und Erwartungen an die Dorferneuerung zu äußern.

Angeschnitten würden alle Themenbereiche wie Wohnen und Leben, Kultur und Sport, Fragen der (medizinischen) Nahversorgung und des Vereinslebens sowie der sozialen Einrichtungen.

Themen folgen