vor 45 Min.

Pärchen-Streit eskaliert: Biss und Schläge

In Bad Wörishofen attackiert ein 30-Jähriger seine 26 Jahre alte Freundin.

Ein Streit in Bad Wörishofen ist am Mittwochmittag eskaliert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, geriet am Gärtnerweg ein 30-Jähriger mit seiner 26-Jährigen Freundin aneinander, wegen einer Belanglosigkeit. Der Mann biss der Frau in der Folge ins Handgelenk. Der Streit verlagerte sich anschließend in den Wagen der 26-Jährigen. Auf der Robert-Bosch-Straße griff der Mann nach Darstellung der Polizei schließlich an die Handbremse und ins Lenkrad der Frau. Die 26-Jährige stoppte das Auto, dann habe ihr der Mann den Arm verdreht und sie ins Gesicht geschlagen, berichtet die Polizei. Bevor die alarmierte Polizeistreife eingetroffen war, flüchtete der 30-Jährige.

Die Frau wurde bei dem Streit leicht verletzt. Den Schaden am Auto beziffert die Polizei mit einigen hundert Euro. Den 30-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung. (mz)

Themen folgen