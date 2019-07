vor 7 Min.

Pessimistische Industrie, optimistischer Handel

Dem Einzelhandel in der Region geht es gut – das ergab die aktuelle Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer. Eingekauft wird gern – nicht nur bei Veranstaltungen wie dem Frühlingsfest in der Mindelheimer Innenstadt.

Die Unternehmen der Region beurteilen ihre Lage überwiegend als gut. Es gibt aber Unterschiede in den Branchen

Die Stimmung der Wirtschaft im Landkreis Unterallgäu und der Stadt Memmingen ist weiterhin gut – so das aktuelle Ergebnis der Konjunkturumfrage zum Frühjahr 2019 der Industrie- und Handelskammer (IHK). 53 Prozent der Unternehmen beurteilen ihre aktuelle Geschäftslage mit gut. Der IHK-Konjunkturindex liegt bei 126 Punkten, vier Punkte geringer als im Herbst 2018.

Unterallgäu und Memmingen

Die Auftragsentwicklung im Landkreis Unterallgäu und der Stadt Memmingen hat sich sowohl auf dem Inlandsmarkt sowie auch im Außenhandel weiterhin positiv entwickelt, allerdings stieg die Zahl der Unternehmen mit gesunkenen Auftragsvolumen leicht an. „Die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft werden schwieriger. Fachkräftemangel, Bürokratisierung aber auch internationale Handelskonflikte verlangsamen das Tempo“, sagt Andrea Thoma-Böck, Vorsitzende der IHK-Regionalversammlung für den Landkreis Unterallgäu und Memmingen. „Noch kann sich unsere regionale Wirtschaft aber sehr gut in diesem schwierigen Umfeld behaupten.“

Für die kommenden Monate prognostizieren die Unternehmen mehrheitlich eine gleichbleibende Wirtschaftsentwicklung. Für die Inlandsnachfrage sind die Aussichten dabei etwas pessimistischer als für die Entwicklung der Auslandsmärkte. Die Zahl der Unternehmen, die mit sinkenden Auftragsvolumen aus dem Inland rechnen, übersteigt die Zahl der positiven Nennungen leicht. Auf die Investitionsneigung hat dies aber noch keine Auswirkungen, diese sind nahezu unverändert im Vergleich zum Herbst 2018.

Region Donau-Iller

Für die Region Donau-Iller, die die Landkreise Günzburg, Neu-Ulm und Unterallgäu sowie die Stadt Memmingen umfasst, bleibt die Konjunktur weiterhin auf hohem Niveau. Der IHK-Konjunkturindex liegt im Frühjahr bei 129 Punkten, nur zwei Punkte unter dem Indexwert vom Herbst. 63 Prozent der Unternehmen bewerten ihre Geschäftslage mit gut und zeigen sich damit ähnlich zufrieden wie schon bei der Vorumfrage im Herbst.

Grund für die Zufriedenheit liefert die gute Entwicklung der Auftragsvolumina. Jeweils 34 Prozent sprechen von gestiegenen inländischen aber auch ausländischen Auftragsvolumina. Die Schwierigkeiten auf den internationalen Märkten haben sich bisher nicht auf die regionale Wirtschaft ausgewirkt. Damit setzt sich die Region Donau-Iller positiv vom gesamtschwäbischen Ergebnis ab. Für die kommenden Monate prognostizieren die Unternehmen eine gleichbleibend gute Entwicklung mit leichten Wachstumstendenzen. Die erwarteten Zuwächse bei den Aufträgen sind nur noch gering und die Auftragsvolumen halten sich auf dem aktuellen Niveau.

Außenhandel

Die positive Entwicklung beim Außenhandel beruht auf gestiegenen Auftragsvolumina beim Handel mit den Ländern der Eurozone und dem restlichen Europa. Themen wie der Brexit oder die Instabilität verschiedener europäischer Staaten hatten bisher keine Auswirkungen auf die Nachfrage dieser Länder für die Unternehmen in der Region Donau-Iller. Auf den Märkten in Nordamerika, Südosteuropa, Russland, Afrika und dem nahen Osten erlebten hingegen mehr Unternehmen eine rückläufige Auftragsentwicklung als ein Auftragswachstum. Außerhalb Europas kamen leichte Wachstumsimpulse nur noch aus dem asiatischen Raum.

Blick in die Branchen

Neben der Bauwirtschaft, die aktuell von der guten Inlandsnachfrage und hohen Bautätigkeit im Wohnungsbau profitiert, zeigen sich auch die Dienstleistungsunternehmen hoch zufrieden. 78 Prozent der unternehmensnahen Dienstleister beurteilen ihre aktuelle Geschäftslage als gut, nochmals eine Steigerung im Vergleich zum Herbst. Ähnlich wie der Bauwirtschaft, kommt den Dienstleistungsunternehmen die lange sehr gute Konjunkturentwicklung der Vergangenheit und die daraus resultierenden hohen Auftragsbeständen zu gute. Ein Profiteur der Inlandsnachfrage ist auch der Einzelhandel, der gererade in der Region Donau-Iller daraus für sich Umsatz generieren konnte. 63 Prozent beurteilen die Geschäftslage mit gut, ein Drittel konnte die Umsätze steigern.

Etwas hinter der Beurteilung aus dem Herbst zurück bleibt die Industrie, liegt aber mit 56 Prozent an guten Bewertungen zur Geschäftslage weiterhin auf hohem Niveau. Die Perspektiven der Industrieunternehmen sind pessimistischer als in anderen Branchen. Eine Verschlechterung der Geschäftslage scheint in den nächsten Monaten wahrscheinlich. (mz)

