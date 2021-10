Baggern mit Hightech: Maschinen-Roadshow in Pfaffenhausen

Plus Bei einer Roadshow können Besucher moderne Baumaschinen hautnah erleben und erfahren, wie die Baustelle der Zukunft aussieht. Am Ende profitiert auch Pfaffenhausens Jugend.

Hamburg, Frankfurt, Berlin, Dresden... und Pfaffenhausen: Bürgermeister Franz Renftle war schon etwas stolz, dass die Roadshow des VDBUM, des Verbands der Baubranche, Umwelt- und Maschinentechnik, in seinem Ort Station gemacht hatte und auf dem alten Bahnhofsgelände neueste Baumaschinentechnik präsentierte.