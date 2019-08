vor 23 Min.

Polizei zieht getuntes Auto aus dem Verkehr

Zu Fuß muss jetzt ein 23-jähriger Autofahrer gehen: Weil er sein Auto getunt hat, ist die Betriebserlaubnis erloschen.





Weil ein 23-jähriger Auto-Fan an seinem Fahrzeug unerlaubte Tuning-Maßnahmen durchgeführt hat, musste er jetzt sein offenbar heiß geliebtes Auto stehen lassen: Bei einer Verkehrskontrollen am Donnerstagabend stellten die Beamten fest, dass die Heckklappe „gecleant“ war und damit über keinen Öffnungsmechanismus von außen mehr verfügte. Zudem wurde ein Verstoß an den Rädern des Fahrzeuges festgestellt. Beide Verstöße stellen laut Polizei eine erhöhte Gefahr im Straßenverkehr dar. Der Fahrer muss nun mit einer Bußgeldanzeige rechnen.

