14:31 Uhr

Polizist bedroht: „Bald Knarre am Kopf“

Ein Streit in Bad Wörishofen löst einen Polizeieinsatz aus.

Ein Streit hat am Donnerstag zu einem Polizeieinsatz am Gärtnerweg in Bad Wörishofen geführt. Als die Beamten dort eintrafen, wurden sie von einem 41-jährigen Mann bedroht. Dieser habe einem Polizisten angedroht, ihm Männer auf den Hals zu hetzen, sodass er bald eine „Knarre am Kopf hätte“. Der Polizist sei „mit dem Tode bedroht“ worden, teilt die Polizei mit. Den 41-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung. (m.he)

Themen folgen