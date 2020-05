vor 37 Min.

Polizisten nehmen eine Spinne in Gewahrsam

Am Ende war die Erleichterung nicht nur bei der 89-jährigen Seniorin groß: Sie hatte eine "tellergroße" Spinne in ihrem Keller gesichtet und völlig verstört die Polizei alarmiert. Die Beamten konnten den "Täter" dann auch schnell dingfest machen.

„Bei uns im Keller ist eine tellergroße Spinne“ – So lautete die Mitteilung einer 87-jährigen Frau am Sonntagmittag, über den Notruf bei der Einsatzzentrale in Kempten. Selbst die zwischenzeitlich verständigte Tochter traute sich daraufhin nicht mehr in das Untergeschoss, weil sie ein exotisches giftiges Exemplar vermutete. Beamte der Polizeiinspektion Bad Wörishofen klassifizierten das Tier mit einem Durchmesser von rund fünf Zentimetern aber schnell als harmlose etwas größer geratene Hausspinne und fingen sie ein. Anschließend wurde die Spinne sicher und wohlbehalten im Garten ausgewildert.

