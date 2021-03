06:39 Uhr

Prämien für Allgäuer Auszubildende

Für knapp 500 Lehrlinge in Betrieben in unserer Region gab es eine Sonderzahlung der Arbeitsagentur. Das Allgäu erreicht damit deutschlandweit einen Spitzenplatz.

Auszubildende gelten als wichtige Fachkräfte von morgen. „Die Entscheidung, welche berufliche Richtung sie einschlagen möchten, fällt Jugendlichen gerade in der momentanen Situation nicht leicht“, sagt Maria Amtmann, die Leiterin der Allgäuer Agentur für Arbeit. Praktika und Präsenz-Ausbildungsmessen fielen aus – und damit eine Chance, sich über verschiedene Berufe zu informieren. Junge Menschen, die eine Ausbildung machen möchten, sollten sich dennoch nicht verunsichern lassen. „Viele Unternehmen wollen weiterhin ausbilden. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich mit der eigenen Berufswahl offensiv zu beschäftigen.“

An die Berufsberatung der Arbeitsagentur haben sich in dieser „Saison“ 2225 junge Menschen gewandt, weil sie eine Lehrstelle suchten. Das sind gut 25 Prozent weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig stellten Betriebe etwas mehr als 4800 Ausbildungsstellen zur Verfügung, sieben Prozent weniger als bis zum Februar des Vorjahres. Rein rechnerisch stehen jedem Bewerber damit aktuell mehr als zwei Ausbildungsstellen gegenüber.

Die Berufsberatung der Arbeitsagentur findet derzeit vor allem telefonisch statt. Seit Kurzem können Jugendliche auch eine Videoberatung in Anspruch nehmen – ein Termin lässt sich einfach vereinbaren: per Mail an Berufsberatung-Allgaeu@arbeitsagentur.de oder telefonisch unter 0800/4555500. Eine eigene Software muss nicht genutzt werden, für den Videochat reicht ein Smartphone aus (mehr unter www.arbeitsagentur.de/kempten-memmingen).

Diese Internetseiten helfen Eltern und Jugendlichen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz

Für Erziehungsberechtigte gibt es virtuelle Elternabende mit praktischen Tipps zur Berufs-und Studienwahl. Hinzu kommen eine Reihe von Tools, die vor allem für die Jugendlichen gedacht sind: Freie Ausbildungsstellen zeigt etwa die „Azubi-Welt“-App an. Um die eigenen Stärken zu finden, hilft „Check-U“ unter www.arbeitsagentur.de/check-u. Studienplätze lassen sich komfortabel unter www.arbeitsagentur.de/studiensuche anzeigen. Alle Leistungen der Agenturen für Arbeit inkl. gemeldeter Ausbildungsstellen sind unter www.arbeitsagentur.de zusammengefasst.

Darüber hinaus gibt es ein Bundesprogramm namens „Ausbildungsplätze sichern“ für kleine und mittlere Unternehmen mit unter 250 Beschäftigten. Es soll verhindern, dass die Corona-Krise jungen Menschen ihre berufliche Zukunft verbaut. Ziel ist es, das Ausbildungsniveau der Betriebe auch in der Krise aufrechtzuerhalten und Kurzarbeit für Auszubildende und Ausbilder möglichst zu vermeiden.

Es gibt vier Zuschussmöglichkeiten für Auszubildende in der Corona-Zeit

Dafür wurden vier Zuschussmöglichkeiten geschaffen:

Ausbildungsprämie : Für jede zwischen dem 24. Juni 2020 und 15. Februar 2021 neu begonnene Berufsausbildung kann ein Betrieb eine Ausbildungsprämie von 2000 Euro beantragen. Voraussetzung für eine Förderung ist, dass ein von der Pandemie in erheblichem Umfang betroffener Betrieb das durchschnittliche Ausbildungsniveau der letzten drei Jahre weiter hält und die Probezeit erfolgreich abgeschlossen wurde.

Ausbildungsprämie plus: Bei Steigerung des durchschnittlichen Ausbildungsniveaus der letzten drei Jahre kann ein Ausbildungsbetrieb, der durch die Corona-Krise in erheblichem Umfang betroffen ist, für jede zusätzliche neu beginnende Berufsausbildung eine Ausbildungsprämie plus in Höhe von 3000 Euro beantragen. Auch hier muss die Ausbildung zwischen dem 24. Juni und dem 15. Februar begonnen haben, die Probezeit muss vor einer Auszahlung der Prämie erfolgreich abgeschlossen sein.

Übernahmeprämie: Bei Übernahme eines Auszubildenden aus einem, aufgrund der Corona-Krise insolventen Unternehmen kann bei unmittelbarer Fortführung des Ausbildungsverhältnisses eine Übernahmeprämie von 3000 Euro beantragt werden. Der Ausbildungsvertrag muss bis zum 30. Juni 2021 abgeschlossen und das Ausbildungsverhältnis über die Probezeit hinaus fortbestehen.

Zuschuss zur Vergütung: Ein Zuschuss zur Ausbildungsvergütung in Höhe von 75 Prozent kann für jeden Monat beantragt werden, in dem bei bestehender Kurzarbeit von mindestens 50 Prozent der Beschäftigten im Betrieb der Auszubildende und der Ausbildende nicht in Kurzarbeit sind. Der Zuschuss kann seit August 2020 bis Juni 2021 gewährt werden.

Bis Februar haben Betriebe im Allgäu in 204 Fällen eine positive Entscheidung über die Zahlung einer Ausbildungsprämie erhalten. Die höhere Ausbildungsprämie plus wurde sogar in 268 Fällen bewilligt. Das dokumentiert in den Augen der Arbeitsagentur die Bereitschaft der kleinen und mittleren Betriebe, auch in schwierigen Zeiten junge Leute auszubilden. Bäckereien, Friseursalons, Zahntechniklabore und Kfz-Werkstätten sind nur einige Beispiele. Das Allgäu ist auch deutschlandweit unter den Regionen mit den meisten bewilligten Ausbildungsprämien. (mz, home)

