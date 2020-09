00:32 Uhr

Rammingen investiert in die Kinderbetreuung

Der Neubau eines Hortes ist eine der Kernaufgaben des Ramminger Investitionsprogramms bis ins Jahr 2023. Damit kann Rammingen dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2025 gelassen entgegensehen

Von Regine Pätz

Knapp 50.000 Euro hat die Gemeinde Rammingen in 2020 für die Planung zum Neubau des Hortes ins Investitionsprogramm 2019 bis 2023 aufgenommen, kommendes Jahr wird dann mit rund 650.000 Euro der „große Brocken“ folgen: Insgesamt etwa 700.000 Euro lässt sich Rammingen den Ausbau des gemeindlichen Kinderbetreuungsangebots kosten. Wenn ab dem Jahr 2025 für alle Eltern Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung besteht, hat Rammingen bis dahin seine Hausaufgaben wohl gemacht. In der Gemeinderatssitzung am heutigen Freitag um 20 Uhr im Rathaus steht das Thema erneut auf der Tagesordnung.

Der Neubau eines zweigruppigen Horts soll dies ermöglichen, den Planungen nach werden dazu Haupt- und Nebenräume sowie ein Speisesaal mit Küche entstehen. Rammingen kann dafür gute Bedingungen liefern, wie Hans Schindele, Kita- und Schulreferent, bestätigt. Denn Grundschule und Kindertagesstätte der Gemeinde sind bereits in unmittelbarer Nachbarschaft zum neuen Dorfzentrum angesiedelt, und da werde der Hortneubau nun „als Lern- und Lebenshaus hinzukommen“, so der FWG-Gemeinderat. So entstünden Synergien, die sich bestens nutzen ließen.

Noch sind die Grundschulkinder zur anschließenden Betreuung in den Räumen der Kita untergebracht, doch die Nachfrage nach diesem Angebot steigt, die Kapazitäten jedoch sind ausgeschöpft. Warum nun Rammingen als kleinere Gemeinde damit ein eigenes Betreuungskonzept auf die Beine stellen wird, ist schnell erklärt. So mache es viel Sinn, sagt Hans Schindele, den Kindern, die die dorfeigene Grundschule besuchen, einen langen Weg zur nachschulischen Betreuung zu ersparen. „Sie können so gleich nach dem Unterrichtsende ins benachbarte Gebäude wechseln“, sagt er, und gleichzeitig in ihrem gewohnten Lebensumfeld bleiben.

„Unsinnig“ fände es der Gemeinderat, die betreffenden Kinder aufgrund ihres unterschiedlichen Unterrichtsendes zunächst „einzusammeln, zu betreuen und dann mit einem Bus in eine Schule außerhalb des Ortes zur weiteren Betreuung zu fahren“. Zudem unterhält Rammingen eine Außenstelle der Türkheimer Grundschule, und das soll auch so bleiben. Mit dem Hortneubau verspreche sich das Gremium insgesamt eine Stärkung des Ortes; einem „Ausbluten“ des ländlichen Raums möchte die Gemeinde so entgegenwirken.

Für den Neubau des Hortes kann Rammingen Fördergelder aus dem Topf des Bayerischen Staatsministeriums für Finanzen und Heimat beantragen. Zusätzlich kann die Gemeinde wohl auf einen Zuschuss im Rahmen des Sonderförderprogramms „FAGplus 15“ hoffen, wie Bürgermeister Schwele erklärte.

Neben der Errichtung eines Hortes sind für die energetische Sanierung der Grundschule bis 2021 rund 245.000 Euro eingeplant. Investiert wird auch in viele andere Bereiche, weiter in eine Fahrzeugbeschaffung für die Freiwillige Feuerwehr (150.000 Euro in 2020, weitere 300.000 Euro in 2021), in den Grunderwerb zur Wohnungsbauförderung (jeweils 100.000 in 2020 und 2021), den Grunderwerb zur Gewerbeansiedlung (350.000 Euro in 2020) sowie in die Breitbandversorgung (50.000 Euro in 2020, etwa 200.000 Euro in 2021).

Letztlich stelle die Ertüchtigung sowie der Ausbau von gemeindlichen Straßen, darunter etwa der Ausbau der Straße zum Bahnhof Türkheim (etwa 800.000 Euro in 2021), leider „lebenswichtige“ aber auch finanziell spürbare Aufgaben dar, wie der Bürgermeister konstatierte. Als „angespannt“ müsse Anton Schwele die Finanzlage der Gemeinde letztlich bezeichnen.

