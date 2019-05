12:36 Uhr

SPD-Pläne: Skepsis bei den Hoteliers

Um eine Grundrente zu finanzieren, will die SPD auch die Mehrwertsteuer auf Hotelübernachtungen wieder anheben.

Was man in Bad Wörishofen von den Steuerplänen hält.

„Keine schöne Sache“ – so kommentiert Hubertus Holzbock die Begleiterscheinungen zum Entwurf einer Grundrente durch die SPD. Holzbock, der Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes, meint damit die im Gegenzug geplante Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes bei Übernachtungen von derzeit 7 auf 19 Prozent, wie zu früheren Zeiten. Die SPD möchte damit ihre Rentenpläne mitfinanzieren.

Holzbock, selbst Hotelier in Bad Wörishofen, gibt jedoch zu bedenken, dass Politik in solchen Dingen eigentlich verlässlich sein sollte. Durch die damalige Steuersenkung sei ein Investitionsschub bei den Betrieben entstanden und diese seien Verpflichtungen eingegangen, die natürlich auch eingehalten werden müssten. Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer würde dies erschweren.

Nachteile würden sich auch für Hotels und Betriebe in Grenznähe wieder ergeben, weil Nachbarländer geringere Steuersätze hätten. Dies sei ja mit ein Grund für die Reduzierung gewesen, so Holzbock. Weiter könne er sich nicht vorstellen, wie dadurch eine so große Summe für den Staat erzielt werden könne, um damit die Steuerpläne zu finanzieren. Treffen würde es die Urlaubsgäste, weil durch eine Steuererhöhung die Übernachtungskosten steigen würden. (heb)

