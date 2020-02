12:15 Uhr

Sabine sorgt für pausenlosen Einsatz

Die Feuerwehren im Unterallgäu verzeichnen 160 Alarme. Zahlreiche Bäume wurden umgeknickt und Dächer teils massiv beschädigt

Um kurz nach 6 Uhr fegte das Sturmtief „Sabine“ über das Unterallgäu und ließ den Feuerwehren stundenlang kaum Luft zum Durchatmen. Schon kurz danach kam es zu ersten Hilfseinsätzen. Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 90 und zeitweise 120 Stundenkilometern sorgten für zahllose Schäden an Dächern, von denen einige schwer in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ungezählte Bäume stürzten um. An allen Schulen war der Unterricht schon am Sonntagabend vorsorglich abgesagt worden.

Um 6.10 Uhr wurde die Kreiseinsatzzentrale (KEZ) Unterallgäu in Mindelheim durch die Leitstelle Donau-Iller zur Unterstützung der Einsätze und Koordinierung der Unterallgäuer Feuerwehren alarmiert und besetzt. Die Leitstelle nimmt in der neu errichten Feuerwehr Mindelheim die Notrufe entgegen und alarmiert die Feuerwehren, anschließend werden der Kreiseinsatzzentrale die Alarmierungsdaten elektronisch übermittelt.

In der KEZ werden dann die Einsätze koordiniert, dokumentiert und eine Lagekarte geführt. Anwesend sind auch der Kreisbrandrat, ein Vertreter des Landratsamtes sowie Vertreter der Polizei und des Rettungsdienstes.

Die Sturmböen lagen im Verlauf bei Spitzen bis 110 Stundenkilometern. Gegen 10 Uhr zog eine Kaltfront mit Gewittern durch, wodurch es zu orkanartigen Böen um 120 Stundenkilometern kam.

Die Sturmwetterlage betraf das ganze Unterallgäu und sorgte für ungezählte umgestürzte Bäume. Viele Straßen mussten von den Feuerwehren gesperrt werden, weil kein Durchkommen mehr war oder weil die Gefahr zu groß war, dass Bäume auf vorbeifahrende Autos stürzen könnten.

Viele Dächer in Ortschaften wurden teils schwer beschädigt oder abgedeckt. Beschädigt wurde zum Beispiel das Dach der alten Knabenschule in Mindelheim. Dort kam der neue Kranwagen der Feuerwehr zum Einsatz. Es kam in Bereichen des Unterallgäus zu Stromschwankungen. In einigen Orten fiel der Strom ganz aus. Die Stromausfälle dürften vor allem durch umgestürzte Bäume auf Stromleitungen verursacht worden sein, teilte der Leiter der Kreiseinsatzzentrale Unterallgäu mit, Hans-Peter Schneider.

Bis zum Mittag sind etwa 160 Einsätze zu verzeichnen, im Einsatz waren bisher etwa 60 Unterallgäuer Feuerwehren von 131, die teilweise auch mehrfach im Einsatz waren. Personen sind aktuell nicht zu Schaden gekommen. (jsto)

