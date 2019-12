vor 37 Min.

Salamander baut auf Türkheim

Rund 500 Beschäftigte hat die Salamander Industrie-Produkte GmbH (SIP) am Stammsitz in Türkheim, rund 370 davon bei SIP, der Rest bei der Tochtergesellschaft Salamander Bonded Leather. Bei der adventlichen Feier konnten die Mitarbeiter dann auf den Erfolg anstoßen und es sich schmecken lassen.

In den vergangenen vier Jahren hat das Traditionsunternehmen 34 Millionen Euro investiert, im kommenden Jahr wird dann eine neue Logistikhalle gebaut.

Die Salamander Industrie-Produkte GmbH (SIP) setzt weiter auf den Standort Türkheim: Mit Investitionen von rund 34 Millionen Euro in den vergangenen vier Jahren hat das Traditionsunternehmen die Weichen in eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Alleine im vergangenen Jahr wurden elf Millionen in Türkheim gesteckt.

Die Mitarbeiter von Salamander in Türkheim konnten sich den Erfolg schmecken lassen

Entsprechend positiv war daher auch die Stimmung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich zu einer adventlichen Feier in Weihnachtsmarkt-Atmosphäre vor der Cafeteria „Zum Lurchi“ trafen. Die Geschäftsführung bedankte sich und hatte auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Am Stammsitz in Türkheim sind rund 500 Mitarbeiter beschäftigt, rund 370 davon bei SIP, etwa 130 bei der Tochtergesellschaft Salamander Bonded Leather.

Die Salamander Industrie-Produkte GmbH hat ein spannendes und ereignisreiches Jahr 2019 hinter sich, das die Geschäftsleitung bei der Feier noch einmal Revue passieren ließ. Grundlage für die positive Perspektive bilden demnach die Investitionen von über 34 Millionen Euro in vier Jahren am Standort in Türkheim – mehr als elf Millionen davon in diesem Jahr. Dieser Erfolg zeige, dass sich der Einsatz gelohnt habe, so die Geschäftsleitung.

Zur Weichenstellung für eine weiterhin aussichtsreiche Zukunft gehöre nicht zuletzt die Investition in den Standort Türkheim, an dem in den nächsten Monaten eine neue Logistikhalle errichtet werden soll. Damit ist Salamander für weiteres Wachstum gerüstet, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Die Salamander Industrie-Produkte GmbH mit Stammsitz in Türkheim gehört zu den führenden europäischen Systemgebern für hochenergiesparende Fenster- und Türsysteme aus Kunststoff.

Als Partner der Fensterbauer setzt das mehrheitlich in Familienbesitz befindliche Unternehmen mit Qualität, hoher Lieferfähigkeit, kompetentem Service und einem leistungsfähigen Produktprogramm am Bedarf seiner Kunden an. Weltweit beschäftigt Salamander insgesamt rund 1.400 Mitarbeiter, davon rund 60 Auszubildende an mehreren Standorten, und vertreibt seine Profilsysteme in über 70 Ländern der Welt.

Von den rund 250 Millionen . Euro Umsatz trägt der international tätige Geschäftsbereich Window & Door Systems den größten Anteil. Neben dem Kerngeschäft ist die Salamander Gruppe mit der Tochtergesellschaft Salamander Bonded Leather GmbH & Co. KG weltmarktführend in der Fertigung von Lederfaserstoffen.

Das Türkheimer Traditionsunternehmen Salamander hat eine lange Geschichte: Von der alten Holzschleiferei zum innovativen Weltmarktführer

